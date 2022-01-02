وظائف خالية بشركة فاير وول للأمن والحراسة للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة فاير وول للأمن والحراسة ” 24 أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم – كوبري الفنجرى بمدينة نصر”، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، من أفراد امن برواتب تصل إلى 4500 جنية، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة فاير وول للأمن والحراسة

مطلوب عدد 20 فرد امن مؤهلات عليا، للعمل بالتجمع الخامس بمبنى إداري، براتب 4500 جنية. مطلوب عدد 20 فرد امن مؤهلات متوسطة، بالتجمع الخامس بمول، براتب 2700 جنية. مطلوب عدد 20 فرد أمن بالتجمع بكمباوند، مؤهلات متوسطة براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 20 فرد امن بأكتوبر بكومباوند، مؤهلات متوسطة، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 20 فرد امن بابورواش، معرض سيارات، مؤهلات كمتوسطة، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 20 فرد امن مؤهلات متوسطة، العمل بالعاشر من رمضان، براتب 3300 جنية. مطلوب عدد 20 فرد امن، إعدادية، العمل بمدينة السادات بمصنع، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 20 فرد امن، مؤهل لا يقل عن الإعدادية، العمل بالتجمع بكمباوند، براتب 2500 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، و وسكن ووجبات، وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01097187544