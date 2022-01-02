نتائج الدفاع المدني القبول المبدئي 1443 رابط منصة ابشر للتوظيف jobs.sa

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني القبول المبدئي 1443 عبر منصة أبشر توظيف العسكرية، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق نتائج قبول الدفاع المدني من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وقدمت الإدارة دعوتها لكافة المتقدمين لشغل وظائف الدفاع المدني بالدخول إلى منصة ابشر للتوظيف للاستفسار عن إشعار القبول على وظيفة جندي بالقطاع المستفيد من الإعلان الوظيفي عبر المنصة، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط استعلام نتائج قبول المديرية العامة للدفاع المدني الرسمي، إلى جانب الإطلاع على متطلبات الحضور والتعليمات الصادرة عن الإدارة.

نتائج الدفاع المدني القبول المبدئي 1443

تم الإعلان اليوم الأحد بتاريخ 2 يناير 2022م الموافق لتاريخ 29 جمادي الأولى 1443هـ من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن إتاحة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في الدفاع المدني عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية لمعرفة نتيجة وطلبات القبول للتعيين على رتبة جندي بالوظائف التالية:

جندي إطفاء وإنقاذ – قائد ومشغل آليات – مفتش سلامة – منسق سلامة – مسعف – إداري – فني إنشاءات – فني صيانة آليات – فني صيانة منشآت – فني اتصالات – فني حاسب آلي – فني موسيقي.

رابط استعلام نتائج القبول في الدفاع المدني 1443

يتاح الاستفسار عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة ابشر توظيف 1443، ثم النقر على إشعارات القبول أو النقر على الإعلان الوظيفي الخاص بالنتائج، ومن ثم قراءة كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج القبول من حيث المتطلبات والتعليمات، وفي نهاية الصفحة ستجد رابط الاستفسار عن نتائج الدفاع المدني 1443، ومن يرغب في الدخول إلى منصة ابشر يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط استعلام نتائج الدفاع المدني القبول المبدئي 1443 (jobs.sa).

متطلبات الحضور والتعليمات

أوضحت الإدارة العامة للقبول المتطلبات الواجب إحضارها عند إجراء المقابلة الشخصية للمقبولين مبدئياً بعد الإعلان الرسمي عن إطلاق أسماء المقبولين في الدفاع المدني 1443، حيث يمكن التعرف على المتطلبات والتعليمات من خلال التالي:

إحضار النموذج الخاص بموعد المراجعة المطبوع من ابشر للتوظيف. ضرورة إحضار أصل الهوية و2 صورة مكبرة منها. أساس المؤهل الدراسي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها المُقدم بها على الوظائف العسكرية، إلى جانب 3 صور منها مصدقة من الجهة التعليمية المشرفة عليها. صورة المؤهل الإضافي سواء الدبلوم أو البكالوريوس أو شهادات الدورات التدريبية المسجلة بموقع التوظيف مع إحضار الأصل لمطابقتها. يجب أن تكون الشهادات والدورات مُصدقة من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية مصدر الشهادة. إحضار 8 صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة مقاس 4*6 مكشوف الرأس، ويجب كتابة رقم طلب الدفاع المدني وتسجيله خلف الصور. ملف علاقي يوضع به كافة الصور والمتطلبات + قلم أزرق. أصل رخصة القيادة العمومي + صورة منها لمن تم قبوله على وظيفة قائد ومشغل آليات. ملابس سباحة “شورت سباحة تحت الركبة + منشفة + حذاء بلاستيك + شنطة صغيرة” لمن تم قبولهم في الإطفاء والإنقاذ وقائد ومشغل آليات ومفتش سلامة ومنسق عمليات وإداري. الحضور للمقابلة بالزي الرياضي، إلى جانب الاهتمام بالنظافة العامة وحلاقة الرأس رقم 3. الالتزام بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.

ويجب العلم أنه لن يتم السماح بدخول أي مقبول مبدئياً إلى مقر لجنة القبول إلا بعد أن يقوم بإبراز الحالة الصحية في “توكلنا”، كما يجب الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، كما يجب العلم أنه لن يسمح بدخول غير مكتملي التحصين، ومن يرغب في استعلام نتائج الدفاع المدني القبول المبدئي 1443 الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق.

منصة ابشر للتوظيف نتائج القبول 1443

يمكنكم الإطلاع على إشعار القبول في منصة ابشر وظائف عن طريق اتباع الرابط المرفق، ثم النقر على إشعارات القبول، وسيتم التحويل إلى الصفحة الخاصة بالاستفسار عن نتائج القبول في الوظائف العسكرية المتاحة عبر ابشر، قم بإدخال وتعبئة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في التالي: