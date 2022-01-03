انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 3/1/2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقدم جريدة الوسيط في عددها اليوم الاثنين 3 يناير 2022 مئات الإعلانات من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، ونستمر من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، في نشر وتقديم كل ما هو جديد من إعلانات الوظائف الشاغرة والمقدمة من الصحف المصرية والعربية والمواقع الرسمية، بهدف إتاحة الفرص أمام الباحثين عن عمل في إيجاد الوظائف المناسبة، ونقدم اليوم جديد وظائف الوسيط اليوم الاثنين كالتالي:-

نشرت جريدة الوسيط عدد جديد من إعلانات الوظائف اليوم الاثنين 3/1/2022، في مختلف التخصصات والمجالات من موظفين إداريين وفنيين وعمال وإنتاج وعمال خدمات ومحاسبين ومهندسين ومدرسين وسائقين وحرفيين وشيفات وتلي سيلز ووظائف اخرى، ونتابع الآن عرض اهم الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط كالتالي على مصر فايف.

وظائف آخري:-

وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 3/1/2022

فرص عمل شاغرة بمدرسة دولية بالشيخ زايد. وظائف خالية بشركة إنتاج إعلامي كبرى. وظائف خالية بعيادة أستاذ جراح عيون بالمهندسين. وظائف خالية بشركة خدمات نظافة كبرى. مطلوب مهندسين للعمل بشركة إنذار حريق بأكتوبر. مطلوب لعمل فورا بصيدلية كبرى بالرحاب مساعدين.

ونتابع الآن عرض إعلانات وظائف جريدة الوسيط 3/1/2022 على مصر فايف.