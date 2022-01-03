انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف القوي العاملة لشهر يناير 2022 مواعيد التقدم والمستندات المطلوبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوي العاملة للحكومة المصرية عبر الموقع الرسمي بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني عن حاجتها لشغل وظائف خالية لشهر يناير 2022 في القطاعات والهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وقد أعلنت القوي العاملة عن حاجتها إلي 5908 شخص لشغل العديد من الوظائف الخالية للرجال والنساء، كما أوضحت أن الوظائف المتاحة منها لذوي الهمم والعزيمة في جميع التخصصات وجميع المؤهلات (الإبتدائية، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) بجميع محافظات مصر.

وظائف القوي العاملة 2022

وظائف وزارة القوى العاملة عبر النشرة القومية للتشغيل عن توفر 5908 فرصة عمل للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات المختلفة برواتب تبدأ 1200 لتصل إلى 10000 جنيه في بعض المهن والخبرة، تعلن وزارة القوي العاملة المصرية عبر النشرة القومية للتشغيل عبر الموقع الإلكتروني عن إعلانات وظائف خالية المتاحة في جميع التخصصات، هذه الوظائف الخالية للحكومة المصرية 2022 متوفرة في 21 محافظة هي : القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، القليوبية، دمياط، البحيرة، الشرقية، المنوفية، الغربية، بني سويف، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، أسيوط، سوهاج، المنيا، الجيزة، الدقهلية.

وظائف مديرية القوي العامة ببورسعيد (ادارة التشغيل بالمديرية):

باريس للملابس الجاهزة.

شينجدا ايجيبت إنترناشيونال.

شركة سينا مصر للأمن والحراسة.

شروط التقديم بالوظائف:

السن حتي 40 سنة.

الخبرة في مجال العمل.

القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف والمتابعة.

وظائف مديرية القوي العامة بالسويس (ادارة التشغيل بالمديرية):

الشركة المحمدية للتجارة.

المصرية الايطالية لصناعة السيراميك العين السخنة.

ازورا ايحيبت لتصنيع الأدوات الصحية.

وظائف مديرية القوي العامة بالبحيرة (ادارة التشغيل بالمديرية):

شركة الروضة للملابس كفر الدوار.

اي إم تكس للملابس الجاهزة.

شركة فينكس للأمن والحراسة.

وظائف مديرية القوي العامة بالقليوبية (ادارة التشغيل بالمديرية):

الرواد للصناعات الغذائية.

الشرقية لصناعات الحلويات.

ايجيبت نيون أبو الغيط.

العالمية لسحب الأسلاك للسحب علي البارد وللمنتجات المعدنية.

وظائف مديرية القوي العامة بالمنوفية (ادارة التشغيل بالمديرية):

شركة الأهرام لتنمية الصناعية السادات.

ديكومكس لتطوير وتصنيع مسلتزمات البناء.

سيدي إيجيبت لتصنيع الورق والكرتون.

جميعية رجال أعمال إسكندرية للأقراض متناهية الصغر.

الوطنية للتعبئة والتغليف “باك”

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 26-12-2021 وحتى 26-1-2022.

وظائف مديرية القوي العامة بالشرقية (ادارة التشغيل بالمديرية):

صناعات المستقبل فيونك.

جانيت جروب لصناعة الكرتون.

إسبرانتو جينز للملابس الجاهزة.

سولانج للملابس الجاهزة.

شركة أرما للمنظفات.

اللواء لتصنيع الزجاج.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل.

الخبرة في مجال العمل.

يفضل من قاطني محافظة المنوفية.

وظائف مديرية القوي العامة بالدقهلية (ادارة التشغيل بالمديرية):

وظائف مديرية القوي العامة بالفيوم (ادارة التشغيل بالمديرية):

وظائف مديرية القوي العامة بأسيوط (ادارة التشغيل بالمديرية):

وظائف مديرية القوي العامة بقنا (ادارة التشغيل بالمديرية):

وظائف مديرية القوي العامة بأسوان (ادارة التشغيل بالمديرية):

طريقة التقديم في وظائف وزارة القوى العاملة يناير 2022:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة (من هنا).

ثم الضغط علي تسجيل راغبي العمل، لتسجيل بياناتك بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

اضغط على خانة تسجيل الدخول لأول مرة.