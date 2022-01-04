انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن توافر الآف الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، للعمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر يناير 2022، حيث نستمر على مصر فايف في تقديم جديد الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من خلال خدمة الوظائف الخالية، ونستعرض الآن بعض إعلانات وظائف وزارة القوى العامة والهجرة لشهر يناير 2022 كالتالي:-

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر يناير 2022

تعلن الشركة المتحدة للإنشاءات المعدنية بالعاشر من رمضان عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 27 فني لحام co2. مطلوب عدد 24 فني برادة. مطلوب عدد 32 حجار. مطلوب عدد 24 عامل نظافة.

ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان يكون المتقدمين من أبناء أنشاص وبلبيس والعاشر من رمضان، برواتب مجزية تبدأ من 2000 إلى 3500 جنية، وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة عبر الأرقام التالية: 01000759795

تعلن شركة كونتراك للأمن ” التجمع الخامس – خلف مدرسة اخناتون – شارع 28 – فيلا 216 ” عن فتح باب التعيين لشغل عدد 250 فرد امن، للعمل بكمباوند بالتجمع الخامس، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن إعدادية، وان العمل 12 ساعة، وان لا يزيد السن عن 50 سنة.

وظائف آخري:-

وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومواصلات من والى وزيادات سنوية وفرص للترقي، والراتب يبدأ من 3000 جنية، وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01006624165

تعلن شركة شينجدا ايجيبت انترناشيونال بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب سكرتيرة، مؤهل عالي، تجيد الحاسب الألي واللغة الانجليزية و الصينية، براتب 2500 جنية. مطلوب عمال صيانة. مطلوب عمال نظافة براتب 1800 جنية.

ويشترط مؤهل متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتوفر الشركة بدل انتظام وبدل انتقال وتأمينات طبية واجتماعية، وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01020446125

مطلوب معلمين لغة عربية وتربية رياضية، خبرة لا تقل عن سنة، للعمل بمدارس العربي الخاصة للغات بالعريش ” شارع أسيوط – حي العبيدات – أمام عمارة عطا عبيد – العريش ثالث” وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، أو التواصل مع المدرسة من خلال الأرقام التالية: 0683367756 – 3367755

شركة دار السلام للتصنيع مراوح وكشافات ” أول طريق نبروه بطلخا” تعلن عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب مدير مصنع، بكالوريوس هندسة، خبرة. مطلوب عدد 2 محاسب، من الجنسين، بكالوريوس تجارة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، براتب 2000 جنية. مطلوب عدد 2 فني مبردات هواء مؤهلات متوسطة، براتب 1800 جنية. مطلوب عدد 2 مندوب مبيعات، مؤهلات متوسطة، براتب 1900 جنية.

ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 25 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، آو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 0502201174