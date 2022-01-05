وزارة الشؤون البلدية والقروية توفر 32 وظيفة شاغرة من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال موقعها الرسمي على توتير توفير 32 وظيفة شاغرة للجنسيين الذكور والإناث في التخصصات التقنية والهندسية وهذه الوظائف موزعة على جميع مناطق المملكة على أن يكون التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة.



تفاصيل وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية

المسمى الوظيفي عدد الوظائف مهندس مدني مساعد 6 مهندس ميكانيكي مساعد 3 مهندس كهربائي مساعد 4 مهندس معماري مساعد 11 مهندس مساحة مساعد 1 مهندس حاسب آلي مساعد 1 مهندس تخطيط مساعد 6

وطالب الوزارة الحاصلين على درجات البكالوريوس في التخصصات المذكورة سايفا التقدم إلى تلك الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” عن طريق التعاقد حسبما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

من هم الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة في إعلان وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية؟

– الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجنسيين الرجال والنساء من داخل المملكة، أما في حالة الحصول على البكالوريوس في مجال الهندسة من خارج المملكة فهذا يتطلب توافر قرار معادلة من وزارة التعليم حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف الهندسية.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات لمن لا يمتلكون خبرات تربوية ثم يليهم من يمتلكون خبرات تربوية.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة الشخصية Interview “الإنترفيو”.

– سيتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– عقب الانتهاء من عملية مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية يتم الإعلان عن الترشيح النهائي

مواعيد وانتهاء التقديم

التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء 1443/6/2 هجري الموافق 2022/1/5 ميلادي وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/6/15الموافق 2022/1/18 ميلادي.

كيفية التقديم للوظائف الشاغرة المتاحة من وزارة الشؤون البلدية والقروية

– الدخول على منظومه التوظيف “جدارة” والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

– تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

– يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

وفي السياق ذاته تهيب الوزارة على المتقدمين مراعاة التعامل مع نموذج التقديم المتوافر فيها التعليمات والإرشادات المتعلقة بالأسئلة الأكثر شيوعا، مشيرا إلي أنها تعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة، فعلى المتقدم أن يهتم بقراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

جميع البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم أو المتقدمة للوظيفة يقع على عاتق أي منهم بلابد من التحري بالدقة والمصداقية وخلاف ذلك يتم استبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

بضرورة متابعة من خلال بوابتها الإلكترونية لمعرفة أسماء الفائزين بالوظيفة لأن الوزارة ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت.