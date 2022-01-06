جدارة التقديم على وظائف الشئون البلدية والقروية والاسكان 1443

جدارة أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان، عن فتح باب التقديم على عدد 33 وظيفة شاغرة من ذوي التخصصات الهندسية للجنسين للعمل في فروع وزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان بمختلف مناطق المملكة، والوظائف الشاغرة هي وظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وسيتم شغلها ممن يتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظائف من خلال التعاقد، على أن يتم التقديم على تلك الوظائف الشاغرة عبر منظومة التوظيف جدارة.

جدارة الوظائف المتاحة في وزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان:-

أشارت وزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان بأن الوظائف الشاغرة لديها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام تفاصيلها كالآتي:-

عدد (11) وظيفة مهندس معماري مساعد.

عدد (6) وظائف مهندس تخطيط مساعد.

عدد (4) وظائف مهندس كهربائي مساعد.

عدد (3) وظائف مهندس ميكانيكي مساعد.

عدد (2) مهندس مساحة مساعد.

عدد (1) مهندس حاسب آلي مساعد.

رابط التقديم في هذه الوظائف ومواعيد التقديم:-

أضافت وزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان بأن باب التقديم على تلك الوظائف على منظومة التوظيف جدارة وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022.

خريجي وخريجات كليات الهندسة.

الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة السابعة.

الحصول على اختبار القدرة المعرفية شرط أساسي للقبول.

الأولوية في القبول سيكون للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.

في حالة الحصول على مؤهل من خارج الدولة يجب أن يتم معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.

كافة الوظائف المعلن عنها سيتم عمل مقابلة شخصية لهم، حيث سوف يتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من الوظائف المعلن عنها وذلك لاختيار أفصل المرشحين لشغل الوظائف.

أثناء اجراء المقابلة الشخصية سوف تتم مطابقة البيانات المدخلة مع المستندات والأوراق وفي حالة اختلاف البيانات سوف يتم استبعاده من استكمال عملية الترشيح.

في حالة عدم اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية سوف يتم استبعاده من الترشح.

الترشيح النهائي لشغل الوظائف المعلن عنها سيكون بعد انتهاء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات وفي حالة اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية وثبت صحة بياناته سيتم ترتيب المرشحين لشغل الوظائف ثم اختيار الأعلى في النقاط.

الشروط اللازم توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف المعلن عنها:-