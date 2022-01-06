وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر منصة جدارة 1443

وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية، فقد أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة لديها، فقد حدد الوزارة عدد 33 وظيفة خالية بعدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية، وقد وضحت الوزارة تفاصيل التقديم الذي سيكون متاح تقديم الطلبات الخاصة به لجميع الخريجين الحاصلين على مؤهل البكالوريوس أو أي درجة علمية أخري تكون مناسبة للوظائف المعلن عنها، وتعد هذه الوظائف يتم التقديم بها من خلال سلم رواتب الموظفين الخاص بالإداريين العام، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم شروط التقديم وطريقة التسجيل في وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية

وزارة الشؤون البلدية والقروية قد حددت شروط التقديم في الوظائف الخالية لدي الوزارة، والتي يجب استيفائها حتي يتم القبول، وجاءت الشروط كالتالي:

هناك أولوية في التقديم بالوظائف لأصحاب التخصصات التي تعد غير تربوية ثم اختيار التربويين.

يجب علي جميع المتقدمين علي أن يكونوا من حاملي الجنسية السعودية فقط.

وضحت الوزارة بأن هناك استهداف لخريجي الكليات الهندسية بالمملكة.

التقديم سوف يكون مسموح لكل من الجنسين من الرجال والنساء.

يجب أن يتم اجتياز جميع الاختبارات الخاصة وخاصة اختبارات القدرة المعرفية.

عند الحصول على شهادة من خارج أراضي المملكة فيجب أن يتم تصديقها من وزارة التعليم مع توفير معادلة.

يجب النجاح في المقابلة الشخصية لجميع المقبولين.

في حالة توافر الشروط فيمكن أن يتم الترشيح لأكثر من وظيفة خالية.

يجب أن تكون جميع البيانات التي تم تسجيلها مطابقة عند إجراء المقابلة الشخصية، وفي في حالة إثبات اختلاف فسوف يتم استبعاد المرشح للوظيفة.

رابط التقديم في وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية

يتم التقديم في وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال الدخول علي رابط التقديم التالي: دخول منصة جدارة، علي أن يتم الدخول الي الموقع من خلال تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد واختيار قسم الوظائف الخالية، ثم اختيار التخصص الوظيفي المناسب لكل شخص، ثم تسجيل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة مع رفع جميع المستندات المطلوبة للتقديم، ثم الضغط علي تقديم الطلب.