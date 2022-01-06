وظائف خالية بشركة آل شاهين للتجارة والصناعة لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة آل شاهين للتجارة والصناعة “العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة” كبرى الشركات الرائدة في صناعة العبوات المعدنية والصفيح، عن حاجتها إلي شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات ولجميع المؤهلات، برواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي على مصر فايف.

وظائف خالية بشركة آل شاهين للتجارة والصناعة

مطلوب عدد 12 مهندس ” ميكانيكا وكهرباء و ميكاترونيكس ” و يشترط بكالوريوس هندسة، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 65 فني تشغيل ” ماكينة ومكبس و مقص” مؤهلات متوسطة، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 40 عامل إنتاج، مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 40 عامل خدمات، مؤهل لا يقل عن متوسط، براتب 2300 جنية.

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شروط ومزايا وكيفية التقدم لوظائف شركة آل شاهين

للراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، ويفضل أصحاب الخبرة في مجال العمل، وتوفر الشركة للعاملين بها تأمينات طبية واجتماعية و مرتبات مجزية، و للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال راغبي العمل عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أو من خلال الاتصال بالشركة عبر الأرقام التالية: 01010692995