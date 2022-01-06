رابط التقديم في وظائف رئاسة الحرمين وشروط التقديم 1443

وظائف رئاسة الحرمين، فقد أعلنت اليوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي متمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية، وقد وضحت الرئاسة بأن الوظائف تأتي علي المرتبة الرابعة عشرة من خلال المسمى الوظيفي “مدير عام التشغيل والصيانة”، ومن خلال المرتبة الثالثة عشر المسمى الوظيفي الخاص بها “مدير عام الدراسات والمشاريع” ويأتي ذلك من خلال نقل الخدمات، وقد وضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأن التقديم في الوظائف المطلوبة يحتاج الي توافر بعض الشروط التي ينبغي توافرها في كل متقدم للوظائف، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف رئاسة الحرمين.

وظائف رئاسة الحرمين

اشترط الإدارة العامة للموارد البشرية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدداً من الشروط التي يجب توافرها، وجاءت الشروط كالتالي:

يشترط للتقديم أن لا يقل المؤهل العلمي الخاص بكل متقدم عن المؤهلات الجامعية.

التقديم يتطلب أن لا يقل التقويم الخاص بالأداء الوظيفي خلال آخر عامان عن تقدير عام “ممتاز”.

يجب أن تتوافر جميع الاشتراطات النظامية التي تتعلق بحسن السيرة والسلوك وأن يتمتع المتقدم بالنزاهة التي ينص عليها النظام الخاص باللوائح العامة التنفيذية لإدارة الموارد البشرية.

يجب علي جميع المتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار أن يجتازوا المقابلة الشخصية التي تجري لهم.

وفي حالة توافر الشروط السابقة فسوف يتم القبول الخاص بكل متقدم لشغل الوظائف الخالية لدي رئاسة الحرمين من جانب إدارة التوظيف.

رابط التقديم في وظائف رئاسة الحرمين

يستطيع جميع المتقدمين الذين تتوافر بهم شروط التقديم أن يقوموا بالتسجيل من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: رئاسة الحرمين.

يجب أن يتم اختيار تبويب “الخدمات الإلكترونية”.

ثم التوجه للضغط علي تبويب “الوظائف المعلنة”.

ومنها يتم اختيار الوظيفة المناسبة لدي كل متقدم وتسجيل جميع البيانات الشخصية بطريقة صحيحة.

يجب رفع جميع المستندات المطلوبة التي تطلبها المنصة للتقديم في الوظيفة المطلوبة.

وقد وضحت الرئاسة بأن آخر موعد للتقديم سوف يكون في يوم 18/6/1443 وذلك لجميع التخصصات الوظيفية التي تم الإعلان عنها.