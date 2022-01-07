انت الان تتابع تفاصيل خبر القوى العاملة تعلن عن توافر أكثر من 8000 وظيفة شاغرة بأجور مجزيه تصل إلى 5000 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة والتدريب عن توافر ما يزيد عن 8000 وظيفة شاغرة للشباب والبنات في مختلف المحافظات المصرية، وذلك من خلال النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة القوي العاملة كل نصف شهر، ودعت الوزارة كافة الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة بأجور مجزية إلى التسجيل في شغل تلك الوظائف، وذلك من خلال الرابط الالكتروني الذي وفرته وزارة القوي العاملة للراغبين في الحصول على فرصة عمل، حيث أعلنت نحو 70 شركة ومصنع في 17 محافظة عن توافر فرص عمل شاغرة للشباب خلال شهر يناير الجاري.

القوي العاملة تعلن عن توافر أكثر من 8000 وظيفة بأجور مجزيه تصل إلى 5000 جنيه:-

حددت وزارة القوي العاملة والهجرة والتدريب الوظائف الشاغرة في مختلف محافظات الجمهورية لمختلف المؤهلات سواء الجامعية أو المؤهل المتوسط أو فوق المتوسط، حيث يمكن للراغبين في التسجيل في هذه الوظائف الدخول على رابط التشغيل في وزارة القوي العاملة والهجرة وذلك من خلال ادخال الرقم القومي وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول، وذلك في حالة ما إذا كنت مسجلاً من قبل لدي الموقع، أو الضغط على تسجيل جديد في حالة ما إذا لم تكن مسجلاً قبل في الموقع.

ويمكن التعرف على الوظائف الشاغرة من خلال النشرة القومية للتوظيف الصادرة عن وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف الآتية:-

ومن خلال نشرة التوظيف السابقة نستعرض معكم الوظائف الشاغرة في تلك النشرة والتي جاءت كالتالي:-

1- محافظة القاهرة:- الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها مديرية القوي العاملة بالقاهرة قد جاءت كالتالي:-

450 فرد أمن براتب يصل إلى 3400 جنيه، 20 مشرف أمن براتب 5000 جنيه، 10 أفراد أمن إداري، 10 مراقب كاميرات، 10 مدخل بيانات.

2- محافظة الشرقية:- أعلنت مديرية القوي العاملة بالشرقية عن وجود الوظائف الشاغرة لديها والتي جاءت كالتالي:-

14 مهندس إنتاج، 5 مهندسي صيانة، 12 محاسب، 17 مندوب مبيعات، 10 مسئول موارد بشرية، 6 مسئول شئون إدارية، 5 مسئول نظم معلومات، 5 مراجع حسابات، 5 خدمة عملاء، 30 أمين مخزن، 10 مساعدي أمين مخزن، 395 فني جودة، 1443 عامل إنتاج، 45 عامل مخزنـ 232 فرد أمن، 1678 عامل ماكينة خياطة، 289 عامل عادي، 318 عامل تعبئة وتغليف، 115 عامل تشطيب، 100 عامل نسيج، 50 عامل فرن… إلخ.