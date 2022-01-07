سجل الآن: وظائف وزارة الداخلية برتبة جندي فني موسيقي 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن احتياجاتها لعدة وظائف عسكرية للرجال، وذلك للتوظيف بديوان وزارة الداخلية برتبة جندي فني موسيقي، وذلك وفقا لمجموعة من الشروط يجب أن تكون مستوفاة لدي المتقدمين والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي، كما كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي عن رابط الإلكتروني للتسجيل المبدئي في الوظائف الخاصة بالإدارة كما أكدت الإدارة عن الأخذ بجدية تامة في تسجيل البيانات المتقدمين بشكل دقيق حتى لا يستبعد المتقدم نهائيا من الوظائف في حالة حدوث أي خطأ أو اختلاف في تسجيل البيانات، وهنا في هذا المقال سوف نعرض لكم شروط الالتحاق بوظائف العسكرية للإدارة العامة للقبول المركزي ورابط وخطوات التسجيل عبر منصة أبشر للتوظيف.

شروط وظائف هيئة الإدارة العامة للقبول المركزي وزارة الداخلية

كشفت هيئة الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية عن شروط القبول في وظائف الشاغرة بالهيئة برتبة جندي فني موسيقي للرجال والتي يجب أن تكون متوافرة لدى المتقدمين للالتحاق بها والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقبل أي جنسيات أخرى.

يشترط أن يكون حاصل على الأقل على الشهادة الثانوية أو شهادة معادلة لها.

لا يكون مسجل بأي قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو لا يكون مقيد بالسجل بسوء السير والسلوك.

اجتياز الاختبارات اللياقة البدنية وتناسق الوزن مع الطول وفقا للائحة الطبية المعلنة.

يشترط بان لا يكون المتقدم التحق بأي وظيفية من وظائف الخاضعة لهيئة الخدمة العسكرية من قبل.

التقديم على الوظائف العسكرية برتبة جندي فني موسيقي وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للالتحاق بوظائف التابعة لهيئة الوزارة برتبة جندي فني موسيقي بداية من يوم السبت الموافق 8 يناير 2022 بالتقويم الميلادي و 5/ 6/ 1443 بالتقويم الهجري ويستمر التقديم حتي نهاية يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022 الميلادي 10/ 6/ 1443 الهجري، على أن يكون التقديم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف وإدخال جميع البيانات المطلوبة مع رفع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة والضغط على وظائف عسكرية برتبة جندي فني موسيقي والضغط على زر إرسال.