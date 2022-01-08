رابط تقديم وزارة الداخلية 1443 للثانوية العامة وما يعادلها عبر منصة ابشر للتوظيف jobs.sa

نوفر رابط تقديم وزارة الداخلية 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري الإلكترونية، وذلك بعد الإعلان الرسمي من جانب كلاً من الأمن العام والجوزات السعودية ووزارة الداخلية عن توفر وظائف عسكرية لحاملي مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على وظيفة جندي فني موسيقى رجال، وقد أوضحت إدارة القبول المركزي مواعيد التسجيل في وظائف وزارة الداخلية العسكرية، وشروط التقديم على الوظائف الشاغرة عبر منصة ابشر توظيف 1443.

رابط تقديم وزارة الداخلية 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف عسكرية شاغرة بوزارة الداخلية في قطاعي الجوازات الأمن العام لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومن المقرر أن تبدأ منصة ابشر للتوظيف في استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من اليوم، وتستمر على مدار الأسبوع الجاري.

حيث قررت فتح باب القبول والتسجيل في وظيفة جندي فني موسيقى اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 5 جمادي الآخرة 1443هـ الموافق لتاريخ 8 يناير 2022م، وتستمر البوابة في قبول طلبات التقديم على وزارة الداخلية حتى يوم الخميس بتاريخ 10 جمادي الأخرة 1443هـ الموافق لتاريخ 13 يناير 2022م، فمن ينطبق عليه شروط التقديم من الرجال، يمكنه التسجيل في الوظائف عبر منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية الآن.

رابط منصة ابشر توظيف

تتيح الإدارة العامة للقبول المركزي إمكانية التقديم في وظائف وزارة الداخلية المعلن عنها للتعيين على رتبة جندي من خلال الدخول إلى منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية، ثم النقر على الإعلان الوظيفي الخاص بوزارة الداخلية وقراءة تفاصيل الوظيفة، ثم النزول لأسفل الصفحة والنقر على الرابط المرفق.

كما يمكن الدخول إلى صفحة التسجيل أو نموذج التقديم المبدئي من خلال النقر على الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية بشكل مباشر واتباع الخطوات العامة للتسجيل دون الحاجة لوجود حساب مستخدم بشكل مُسبق على المنصة المختصة باستقبال طلبات التوظيف العسكري وتعبئة البيانات الشخصية للمتقدم، ويمكنكم الحصول على رابط التقديم الرسمي من خلال التالي:

رابط تقديم وزارة الداخلية 1443 (jobs.sa).

شروط التقديم على وظائف وزارة الداخلية 1443

أوضحت إدارة القبول والتسجيل المركزي الشروط الواجب توافرها في راغبي الالتحاق بوظائف الوزارة المعلنة، حيث تتمثل شروط التقديم في التالي:

تم تخصيص هذه الوظائف للمواطنين السعوديين فقط أصحاب الجنسية السعودية أصلاً ومنشأً، واستثنت الوزارة من نشأ مع والديه أثناء تأدية خدمة للدولة في خارجها. الحصول على المؤهل المطلوب وهو “الثانوية العامة أو ما يعادلها”. توفر حسن السمعة والسيرة والسلوك. لا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. ألا يكون قد سبق تعيينه على وظيفة تخضع للنظام العسكري. تناسب الطول مع الوزن. لا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية. اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول والمقابلة الشخصية. وجوب معادلة الشهادة الحاصل عليها المتقدم من وزارة التعليم في حال تم الحصول عليها من خارج المملكة، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم وزارة الداخلية 1443 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق عالية.

طريقة تقديم وظائف وزارة الداخلية

يتم التقديم على الوظائف الشاغرة عبر منصة ابشر توظيف من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على الوظائف المتاحة أو الإعلان الوظيفي، وبعد الانتقال لصفحة الوظائف المتاحة قم بالنقر على وظيفة جندي فني موسيقى، ثم تعبئة المعلومات الشخصية التي تتمثل في التالي: