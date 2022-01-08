شروط ورابط التقديم على وظائف وزارة الداخلية السعودية 1443 – 2022 وظائف جندى فنى ابتداء من اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استقبال طلبات القبول ابتداء من اليوم على وظائف جندي فني. حيث انه سوف يبدأ من اليوم السبت وحتى يوم الخميس القادم التقديم على وظيفة جندي فنى موسيقى للرجال. والتى قد أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية فى وقت سابق.وقد قامت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في عدد من الوظائف العسكرية للرجال لخريجي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وسوف نوضح فى الخطوات التالية شروط وطريقة التسجيل على وظائف وزارة الداخلية.

يتم ابتداء من اليوم السبت الموافق 5 – 6 – 1443 وحتى الخميس الموافق 10 – 6 -1443.

ايضا الموافق 8 – 1 – 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 13 – 1 -2022.

التقديم على وظائف وزارة الداخلية السعودية وظيفة جندي فني للرجال.

اوضحت الوزارة ان التقديم سوف يكون عبر منصة ابشر للتوظيف.

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

يستثنى من شرط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ من نشأ مع والديه خارج المملكة أثناء تأدية وخدمة المملكة فى الخارج.

كما يجب ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها.

كذلك معادلة الشهادة الحاصل عليها من الخارج من وزارة التربية والتعليم.

ايضا يلزم أن يكون طول المتقدم والوزن مناسب لطبيعة الوظيفة.

ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على وظيفة تخضع للخدمة العسكرية.

تمتع المتقدم للوظيفة بحسن السير والسلوك وعدم صدور أحكام ضده تتعلق بالشرف والامانة والاخلاق.

كذلك ألا يكون المتقدم متزوج من اجنبية.

يجب على المتقدم اجتياز كافة الاختبارات اللازمة والتى تقرها اللجنة.

مواعيد التقديم على وظائف وزارة الداخلية السعوديةشروط التقديم على وظيفة جندى وزارة الداخلية السعودية

الدخول على رابط مصة ابشر للتوظيف الرابط التالي.

كذلك اختيار التقديم على الوظائف العسكرية وزارة الداخلية.

ثم إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات الضغط على ارسال.

يجب الانتظار حتى تم التسجيل بنجاح ثم انتظار اعلان النتائج.

يعتبر التقديم والتسجيل فى وظائف وزارة الداخلية السعودية ابتداء من اليوم وحتى الخميس القادم.

ينبغى على كل من يرغب فى التقديم والتسجيل سرعة تقديم الطلب والبيانات المطلوبة عبر منصة ابسر للتوظيف

كيفية التسجيل فى وظائف وزارة الداخلية السعودية العسكرية