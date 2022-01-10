إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الاثنين 10/1/2022

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت جريدة الوسيط الأسبوعية مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة فرص العمل المتاحة لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، حيث نواصل على مصر فايف تقديم كل جديد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات بهدف إتاحة الفرص أمام الباحثين عن عمل، نستعرض الآن وظائف الوسيط اليوم الاثنين 10 يناير 2022 على مصر فايف.

تضمنت إعلانات وظائف الوسيط اليوم الاثنين 10/1/2022 مئات الوظائف وفرص العمل الشاغرة لجميع المؤهلات من مهندسين ومحاسبين وسكرتارية وأطباء وممرضين وصيادلة و فنيين و عمال و عمال خدمات و حرفيين و تلى سيلز و موظفين استقبال وسائقين و مدرسين وغيرها من الوظائف المتميزة، ونستعرض ألأن اهم الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط اليوم على مصر فايف.

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وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية

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مطلوب معلمين لحضانة تعليمية كبرى.

مطلوب سائقين لمدرسة خاصة بامبابة.

وظائف خالية بشركة كبرة بمدينة بدر.

فرص عمل بشركة توزيع أدوية بحدائق القبة.

وظائف خالية بجامعة خاصة بالتجمع الخامس.

وننشر الآن بالصور إعلانات وظائف الوسيط اليوم الاثنين 10/1/2022 على مصر فايف.