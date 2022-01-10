انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على شروط التقدم والأوراق المطلوبة لوظائف هيئة الإسعاف المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إستعراض الوظائف المميزة اليومية تم الإعلان من قبل وزارة الصحة والسكان عن الحاجة إلى أفراد للعمل بغرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية، بنظام الانتداب الداخلي والخارجي، مع العلم أن نظام العمل سيكون بنظام 12 ساعة دوام يومي مع وجود فترات للراحة المحددة.

ومن خلال الموقع سنوضح طريقة التقدم لشغل وظائف الإسعاف الجديدة، وكذلك تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وكيف التقدم للوظائف، طبقا لما تم إعلانه على صفحة التواصل الإجتماعي لوزارة الصحة والسكان بالفيسبوك، خاصة وأن الكثير من الأفراد يبحثون عن مثل تلك الوظائف التي تعلن عنها الهيئات الحكومية.

وفي خلال الإعلان عن وظائف هيئة الإسعاف إستعرضت مجموعة من الشروط للقبول بالوظيفة، حيث يشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الشروط التالية:

أن يكون حاصل على مؤهل عال وخاصة مؤهلات الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

وجود خبرة للمتقدم في مجال الاتصالات.

يشترط أن لا يتعدى سن المتقدم 40 عاما.

أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان القاهرة الكبرى.

خضوع المتقدم للوظيفة للإختبارات والمقالة الشخصية.

طرق التقدم لشغل وظيفة بهيئة الإسعاف

وأكدت هيئة الإسعاف على الراغبين الإلتحاق بالوظيفة تسليم المستندات باليد من خلال مكتب العلاقات العامة بمقر الهيئة المؤقت بشارع البحر الأعظم بمدينة الجيزة أو إرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني [email protected] وسيتم إستمرار فتح باب التسجيل للوظائف لمدة أسبوع، حتى يوم السبت الموافق 15 يناير 2022.

أهم المستندات المطلوبة