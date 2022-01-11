تعرف على شروط وكيفية التقدم لوظائف هيئة الإسعاف المصرية

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن هيئة الإسعاف المصرية عن حاجتها إلى شغل أفراد بغرف عمليات هيئة الإسعاف المصرية، وقد وضحت هيئة الإسعاف المصرية أن نظام العمل 12 ساعة، وأن العمل بنظام الانتداب “داخلي وخارجي”، ونتابع على مصر فايف تقديم مختلف الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، ونستعرض الآن شروط وكيفية التقدم لوظائف هيئة الإسعاف المصرية كالتالي:-
الشروط المطلوبة لشغل وظائف هيئة الإسعاف المصرية
- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، ويفضل مؤهلات حاسب إلى ونظم معلومات.
- أن يكون المتقدم ذو خبرة في مجال الاتصالات.
- أن لا يزيد السن عن 40 سنة.
- أن يكون المتقدم من ساكني القاهرة الكبرى.
- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلة الشخصية.
وظائف آخري:-
المستندات المطلوبة كالتالي:-
- سيرة ذاتية.
- تقديم بيان حالة وظيفية.
- صورة من شهادة المؤهل.
- شهادات الخبرة في ذات المجال إن وجدت.
كيفية التقدم لوظائف هيئة الإسعاف المصرية
للراغبين في التقدم لوظائف هيئة الإسعاف المصرية لعام 2022 تقديم المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي : [email protected]، أو من خلال تسليم المستندات شخصيا إلى مكتب العلاقات العامة بمقر الهيئة المؤقت بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وآخر موعد لتلقى الطلبات يوم السبت الموافق 15/1/2022.
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