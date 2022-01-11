وظائف أسواق ومنافذ التموين السعودية غرفة الرياض 2022

وظائف أسواق ومنافذ التموين السعودية، حيث أعلنت اليوم غرفة الرياض من خلال موقعها الإلكتروني متمثلة من خلال قطاع العمل بخدمة العملاء واللجنة العامة للموارد البشرية ومنافذ سوق العمل وعبر التعاون أيضاً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن توفير ملتقى عام من أجل توطين أسواق العمل بالتموين المركزية بالإضافة إلى توطين منافذ العمل بالتموين بالتجزئة، فقد تم الإعلان عن توفير ما يقرب 1745 وظيفة في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حيث تسعي الوزارة إلى توفير عدد كبير من الوظائف من خلال عدة تخصصات إدارية وفنية وتخصصات متنوعة أخري، وسوف نوضح لكم آليات وظائف في أسواق ومنافذ التموين السعودية المطلوبة.

وظائف أسواق ومنافذ التموين السعودية

وضح قطاع العمل بخدمة العملاء ومن خلال اللجنة العامة للموارد البشرية عن توفير عدد من الوظائف العامة لجميع الأفراد الذين يحملون الجنسية السعودية، وقد أرشدت الوزارة بأن الوظائف المطلوبة ما يلي (مدير عام مشتريات، أخصائي عمل تسويق، أمين صندوق، بائع خاص بالمواد التموينية، مطلوب سكرتير، محاسب خاص بالزبائن، مطلوب محاسب عام، مدير اختصاص تسويق، مدير خاص لخدمة العملاء، مدير عام خاص بقسم علاقات العامة، مدير عام بقسم تجارة التجزئة، مدير قسم مبيعات مندب مبيعات، مندوب لقسم المشتريات، موظف للعمل الإداري) وغيرها من التخصصات التي توفرها وزارة التموين لجميع الأفراد الراغبين بالتقديم.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية 2022

يستطيع جميع الأفراد أن يقوموا بالتقديم في وظائف منافذ التموين السعودية، فقد وضحت الوزارة بأن التقديم سوف يكون بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة، علي أن يتم التقديم بالخطوات التالية: