انت الان تتابع تفاصيل خبر مديرية القوى العاملة بالقليوبية تعلن عن توافر 108 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في متابعة مستمرة لتقديم جديد الوظائف الخالية في نختلف التخصصات ولجميع المؤهلات على مصر فايف، نتابع اليوم عرض وظائف مديرية القوى العاملة بالقليوبية، حيث اعلن من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن توافر 108 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات، للعمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، برواتب مجزية، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف مديرية القوى العاملة بالقليوبية 2022

مطلوب عدد 50 عامل إنتاج وعامل ثلاجات، للعمل بشركة الرواد للصناعات الغذائية ” كفر سعد بحيرى شبين القناطر” برواتب تبدأ من 2200 جنية

مطلوب عدد 20 عامل إنتاج، للعمل بالشركة العالمية لسحب الأسلاك ” كفر سليم القناطر الخيرية” ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط ولا يشترط الخبرة.

مطلوب عدد 8 مساعدي حداد ومساعدي كهربائي، لعمل بشركة ايجيبت نيون ” أبو الغيط القناطر الخيرية” براتب 2400 جنية

مطلوب عدد 10 محاسبين، بكالوريوس تجارة محاسبة، وعدد 2 أمين مخزن وعدد 10 عمال خدمات وعدد 50 عامل إنتاج، للعمل بشركة كوفرتينا لصناعة الحلويات والشوكولاتة ” المنطقة الصناعية بالعبور” برواتب مجزية.

مطلوب عدد 20 فرد امن وعمال نظافة، للعمل بشركة سينا مصر للأمن والحراسة ” 119 شارع بورسعيد – إمام محطة المترو السيدة زينب- القاهرة” براتب يبدأ من 2400 جنية.

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كيفية التقدم لوظائف القوى العاملة بالقليوبية

ولمن يرغب في التقدم للوظائف المذكورة أعلاه يرجى التوجه إلى إدارة بحوث العمالة بديوان عام مديرية القوى العاملة بالقليوبية أو لمكتب التشغيل التابع لمحل الإقامة.