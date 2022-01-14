انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 14/1/2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 14 يناير 2022 عدد جديد من إعلانات وظائف جريدة الوسيط الشاغرة في مختلف المجالات والتخصصات، والتي تتناسب مع كافة المؤهلات العليا والمتوسطة، ونتابع من خلال مصر فايف عرض جديد الوظائف الشاغرة لليوم كالتالي:-

نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة مئات إعلانات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من عمال وفنيين وسائقين وموظفين استقبال وأفراد امن وحرفيين ومحامين وسكرتارية وممرضين وأساتذة ومعلمين ومهندسين ومشرفين وغيرها من الوظائف الشاغرة والمقدمة من كبرى الشركات والمكاتب والمصانع، ونستعرض الآن عرض بعض وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 14/1/2022 على مصر فايف.

وظائف آخري:-

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 14/1/2022

فرص عمل شاغرة لجميع المؤهلات بشركة كبرى تعمل في مجال المقاولات.

وظائف خالية بمطعم حضرموت شيخ المندي.

فرص عمل بشركة كبرى تعمل في مجال الدعاية والإعلان بالمعادي.

وظائف خالية بمصنع شركة الملائكة لصناعة المنسوجات بالسادس من أكتوبر.

مطلوب تلي سيلز للعمل فورا بشركة اتصالات كبرى.

مطلوب اصطاف كامل للعمل بمطعم كبير بالمهندسين.

مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبرى بجاردن سيتي.

مطلوب فنيين تركيبات وصيانة للعمل بشركة كبرى بمدينة نصر.

ونتابع الآن عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط بالصور لليوم الجمعة 14/1/2022 على مصر فايف.