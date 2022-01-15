انت الان تتابع تفاصيل خبر لجميع المؤهلات.. فرص عمل بمجموعة الشوا التجارية لبيع الملابس والمفروشات والأجهزة الكهربائية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تعلن مجموعة الشوا التجارية احدي المؤسسات التجارية المتخصصة في بيع واستيراد وتوزيع المستلزمات المنزلية من ملابس ومفروشات وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة في فروع المجموعة لجميع المؤهلات، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة الشوا التجارية

مطلوب مشرفين بيع ملابس ومفروشات. مطلوب بائعين ملابس ومفروشات. مطلوب مشرف أدوات منزلية. مطلوب بائعين أدوات منزلية. مطلوب مشرفين أجهزة منزلية. مطلوب بائعين أجهزة منزلية. مطلوب موظفين استلامات FMC. مطلوب مراقبين مخزون. مطلوب موظفين امن. مطلوب أمناء مخازن. مطلوب عمال مخازن وتحميل. مطلوب عمال خدمات ونظافة. مطلوب مشرفين امن.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف شركة الشوا التجارية

يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة من الجنسين، لجميع المؤهلات، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومرتبات مجزية وحوافز، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي ” وظائف شركة الشوا التجارية ” ثم الحضور إلى العنوان التالي : فرع الشركة بالمعادي – شارع 153 نزلة كوبري المعادي من ميدان الحرية مول الشوا – يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 01002352968 – 01129989534.