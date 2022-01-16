انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية لجميع المؤهلات والطلبة للعمل فورا بسلسلة سوبر ماركت أوسكار ستورز والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements
تعلن سلسلة سوبر ماركت أوسكار ستورز من خلال وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بفروع الشركة، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف كالتالي على مصر فايف.
وظائف سوبر ماركت أوسكار ستورز
- مطلوب مديرين افرع.
- مطلوب شيفات جزارة.
- مطلوب شيفات بقالة.
- مطلوب شيفات اسماك وبائعين.
- مطلوب سائقين درجة ثانية وثالثة.
- مطلوب كاشير.
- مطلوب عمال مخازن.
- مطلوب موظفين استلامات.
- مطلوب طيارين بالفيسبا.
- مطلوب معدين طلبات دليفرى.
- مطلوب عمال نظافة.
- مطلوب منسقين ممرات.
- مطلوب بائعين بالأقسام المختلفة.
- مطلوب مراقبين امن.
- مطلوب مراقبين كاميرات.
شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف
يشترط جميع المؤهلات الدراسية والطلبة، تقديم ما يفيد من إنهاء ومعافاه من الخدمة العسكرية، وان يكون المتقدم مقيم بالقرب من الطريق الدائري، والعمل 9 ساعات، وتقدم الشركة للعاملين بها رواتب مجزية وحوافز وحوافز نصف سنوية وتدريب مدفوع وتأمينات طبية واجتماعية ويونى فورم ومواصلات من وإلى أماكن العمل، وفرص للترقي و أجازات سنوية وعطلات رسمية.
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وظائف آخري:-
وللراغبين يرجى تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي “وظائف سوبر ماركت أوسكار ستورز” ثم الحضور مباشرة إلى العنوان التالي : شارع 90 هايبر ماركت أوسكار – بجانب جامعة المستقبل التجمع الخامس، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية : واتس آب 01016827774
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