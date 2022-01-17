انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل وكيفية التقدم لوظائف محافظة الجيزة براتب يومي 150 جنيهاً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت محافظة الجيزة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن حاجتها إلى شغل وظائف عمال نظافة لعمل بقطاعات النظافة المختلفة بمختلف أنحاء المحافظة، براتب يومي يصل إلى 150 جنيه، للعمل 8 ساعات، ولا يشترط المؤهل، ونستمر على مصر فايف في تقديم مختلف الوظائف بهدف توفير فرص العمل المناسبة للجميع، نتابع الآن عرض المستندات المطلوبة و كيفية التقدم للوظائف كالتالي:-

المستندات المطلوبة لوظائف عمال النظافة بمحافظة الجيزة

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى سارية. تقديم ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية. فيش وتشبيه.

وظائف آخري:-

كيفية التقدم لوظائف محافظة الجيزة

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التوجه ألي مقرات الأحياء القريبة من محل السكن للمتقدمين ” العجوزة و الدقي و بولاق الدكرور و الوراق و شمال الجيزة و جنوب الجيزة و العمرانية و الهرم و الطالبية” و تقديم المستندات المطلوبة بها، واخر موعد لتلقى الطلبات يوم الاثنين الموافق 31 يناير 2022.