نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف قياس مراقبات 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب e-services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين وظائف قياس مراقبات 1443، حيث زاد البحث عنها في جميع أنحاء المملكة وخاصة من قبل الأشخاص الباحثين عن وظائف، حيث سنتعرف اليوم على وظائف قياس، حيث إن اختبارات القياس قد اقتربت، ومع اقترابها تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة عن وظائف وهذا للعمل كمراقبين ومراقبات في مقرات الاختبارات، والتي لهم عدة مسؤليات والتي سنتعرف عليها، وسنتعرف معكم على رابط التقديم، حيث إنه يجب عليكم المسارعة في التقديم وهذا بسبب محدودية الأماكن، فتابعوا معنا.

وظائف قياس

تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية تزامنا مع اقتراب اختبارات القدرات عن وظائف المراقبين والمراقبات في تلك الاختبارات، حيث تقترب اختبارات قياس “القدرات” المحوسبة، والتي ستبدأ خلال الفترة القادمة، وهذا ما يعني حاجة الهيئة لموظفين متخصصين في الإدارة والحاسب الآلي.

موعد التقديم على وظائف قياس مراقبات 1443

وقد بدأ التقديم بالفعل من يوم أمس الاثنين الموافق 14 جمادى الآخرة 1443، وسيستمر التقديم حتى الاكتفاء بعدد المتقدمين، ولهذا يجب على الراغبين والراغبات من أصحاب التخصصات المطلوبة بمسارعة التقديم قبل الاكتفاء بالعدد.

أماكن العمل

والوظائف المتاحة مطلوبة في عدة مناطق في المملكة هي:

تبوك.

الحناكية.

الدوادمي.

عرعر.

الجوف.

حائل.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف مراقبين قياس

ويوجد عدة شروط مطلوبة للتقديم على تلك الوظائف، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم متخصص في الإدارة أو الحاسب الآلي.

امتلاك شهدة تعريف مصدقة من جهة العمل.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

رابط التقديم على وظائف قياس مراقبات 1443

وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين على كيفية التقديم على وظائف قياس الجديدة، وهذا بشكل إلكتروني بكل سهولة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع قياس الرسمي الخاص بتسجيل من تم ترشيحه من قبل قياس عبر الرابط e-services.qiyas.sa.

ثم اضغط على المتابعة.

ادخل كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، إلخ).

قم برفع كافة الأوراق المطلوبة منك.

وقد شرحنا لكم طريقة أخرى ايضا للتقديم على تلك الوظائف وهذا عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي، وهذا في حالة واجهتم أي صعوبة في التقديم عبر موقع قياس، وهذا في مقال وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443، فتابعوا معنا.