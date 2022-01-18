وظائف شركة سيمينس الألمانية وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين

وظائف شركة سيمينس الألمانية Siemens التي أعلنت عنها الشركة من خلال موقعها الإلكتروني، وهي عبارة عن مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تتمثل في وظائف هندسية، وأخرى إدارية، متاحة فقط للسعوديين، تعد فرص عمل ملائمة لمن يبحث عن عمل، مع العلم أنها تتطلب أشخاص من حملة المؤهلات العليا من شهادة البكالوريوس في العديد من التخصصات، وذلك لمن يرغب في التقديم لشغل وظيفة من تلك الوظائف، والعمل في إحدى الفروع التابعة للشركة، الكائنة بالمملكة العربية السعودية في كلا من المدن التالية (مدينة الرياض، ومدينة جدة، ومدينة الخبر، والمدينة المنورة، ومنطقة الطائف)، وفيما يلي سوف نوضح المسمى الوظيفي لكل وظيفة من الوظائف الشاغرة المتاحة، وكيفية التقدم بطلب وظيفي، وأهم التفاصيل حول تلك الوظائف.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية وظائف شاغرة للسعوديين

وظيفة مهندس خدمات.

وظيفة أخصائي مبيعات الخدمات/ محركات الجهد المنخفض.

مطلوب مساعد فريق المالية.

وظيفة مساعد الخدمة.

وظيفة مساعد تنفيذي.

منصب مدير إدارة أعمال المشاريع.

طريقة التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية

أوضحت الشركة الألمانية أن على من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف، أنه سوف يتم التقديم على هذه الوظائف من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة.

كما أوضحت ملحوظة هامة بشأن التقديم أن التقديم على هذه الوظائف متاح لفترة زمنية محددة بداية من اليوم الأمس الموافق 17 يناير 2022.

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة مهندس خدمات

أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية أو هندسة الكمبيوتر من جامعة أو كلية مرموقة.

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة لديه خبرة تصل إلى سنتين في خدمة أنظمة التصوير.

إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات التواصل.

أن يكون لديه مرونة في السفر.

المهام الوظيفية لوظيفة مهندس خدمات