انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بسلسلة سوبر ماركت سعودي لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت سلسلة سوبر ماركت سعودي عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام لجميع المؤهلات، للعمل بفروع مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع الخامس والتجمع الأول والشيخ زايد والسادس من أكتوبر، ونستعرض الآن على مصر فايف شروط وكيفية التقدم للوظائف كالتالي:-

وظائف سوبر ماركت سعودي

مطلوب خدمة عملاء، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب كاشير، مؤهل عالي وان لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب مراقبين أمن. مطلوب سائقين توصيل طلبات. مطلوب بائعين ممرات. مطلوب بائعين ثلاجة. مطلوب عمال مخازن. مطلوب عمال نظافة. مطلوب دليفرى، رخصة سارية.

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، ومؤهل لا يقل عن ابتدائية لوظائف عمال المخازن والنظافة والدليفرى والسائقين، ومؤهل متوسط لوظائف بائعين ممر وثلاجة ومراقب أمن.

وظائف آخري:-

وتوفر الشركة للراغبين بدل مواصلات لفروع أكتوبر والتجمع وتأمينات طبية واجتماعية ومكافئات سنوية والعمل 10 ساعات، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالاستمارة التالية “وظائف سوبر ماركت سعودي“.