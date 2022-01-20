التقديم في وظائف قوات أمن الحج والعمرة للنساء 1443

وظائف قوات أمن الحج والعمرة، فقد تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون العمل العسكرية بالمملكة العربية السعودية، عن بدء فتح باب التقديم والتسجيل في الوظائف الخاصة بالأمن العام التابعة للقوات الخاصة والتي تخص أمن الحج والعمرة، وقد وضحت الإدارة بأن التقديم يكون علي رتبة جندي، علي أن يتم التقديم للعنصر النسائي فقط، وتسطيع كل من حصلت شهادة الثانوية العامة أو ما يزيد التقديم في الوظائف الخالية، علي أن يتم التقديم وفق بعض الشروط التي قد الإعلان عنها من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي، وسوف نوضح لكم آلية التقديم في وظائف قوات أمن الحج والعمرة.

وظائف قوات أمن الحج والعمرة

أبرزت وكالة وزارة الداخلية لشؤون العمل العسكرية بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم حتي يتم قبول التسجيل في الوظائف الخالية، ومن هذه الشروط ما يلي:

يتطلب التقديم حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة، علي أن يفضل اختيار المؤهلات الأعلى.

يشترط التقديم أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية من حيث الأصل والمنشأ، مع استثناء من تمت نشأتها مع والديها خلال خـدمة المملكة بالخارج.

يجب أن تكون كل متقدمة ذات حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بأي أحكام تخل بالشرف والأمانة.

يجب أن تمتلك المتقدمة هوية وطنية مستقلة علي أن تكون سارية الصلاحية خلال التقديم في الوظائف.

عدم عمل المتقدمة أو تعيينها التعيين بأي وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو تكون قد أنهيت خدماتها من أحد المراكز العسكرية لأي سبب ما أو أن يكون قد سبق لها العمل موظفة بجهة حكومية.

التقديم يتطلب ألا تكون المتقدمة متزوجة من شخص غير سعودي.

يجب اجتياز جميع الاختبارات التي تخص القبول في الوظيفة.

يجب تصديق المؤهلات التي يتم الحصول عليها من خارج المملكة من جانب وزارة التعليم السعودية.

رابط التقديم بوظيفة جندي للنساء

أوضحت الإدارة بأن التقديم في الوظائف الخالية التي تتبع لقوات أمن الحج والعمرة، سوف يكون من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: أبشر توظيف، علي أن يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.