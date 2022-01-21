شروط وكيفية التقديم على وظائف القوات الخاصة لامن الحج والعمرة برتبة جندى للنساء 2022 – 1443

اعلنت الادارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية. عن فتح باب القبول بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والتسجيل برتبة جندي. للنساء وقد أوضحت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة أن التقديم على وظائف الحج والعمرة. 1443 – 2022 نساء برتبة جندى سوف يكون ابتداء من يوم السبت الموافق. 22- 1- 2022 الموافق 19 – 6- 1443 فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى يوم الخميس الموافق. 27 -1 -2022 الموافق 24 6- 1443 وسوف نوضح الخطوات والتسجيل فى الخطوات التالية.

شروط التقديم على وظائف القوات الخاصة برتبة جندي للنساء

أن تكون المتقدمات حاصلة على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل الحاصلات على المؤهلات الاعلى.

كذلك ان تكون المتقدمات سعودية الجنسية الأصل والمنشأ.

يتم استثناء المتقدمات من هذا الشرط للمتقدمات التى كانت نشأتها مع والدها أثناء تأدية خدمة البلاد السعودية خارج البلاد.

يجب أن تمتاز المتقدمة بالسيرة والسلوك والسمعة الحسنة.

ألا يكون قد تم الحكم على المتقدمة فى احد الجرائم المخلة بالشرف والامانة.

كما يجب ان تكون المتقدمة تحمل هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية فى وقت التقديم.

على المتقدمة الاتكون قد سبق وان تم تعيينها فى احد الوظائف الخاصة بنظام الخدمة العسكرية.

ايضا ألا تكون المتقدمة قد تم إنهاء خدمتها من المراكز أو المعاهد العسكرية.

كذلك ألا تكون المتقدمة متزوجة من زوج يحمل جنسية غير سعودية.

على المتقدمات أن ينجحن في الاختبارات والاجراءات الخاصة بعملية القبول.

المتقدمات الحاصلة على المؤهل من خارج البلاد إحضار معادلة للشهادة من وزارة التعليم السعودية مصدق عليها.

طريقة وكيفية التسجيل فى وظائف الحج والعمرة للنساء 1443

يمكن لجميع الراغبات في التقديم على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اتباع الخطوات التالية للتسجيل والتقديم عبر منصة ابشر للتوظيف.

الدخول على الرابط الرسمي لمنصة ابشر للتوظيف.

ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك الضغط على ايقونة وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات الثبوتية المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة إرسال..

موعد التقديم على وظائف قوات الامن الخاصة بلمن الحج والعمرة.

قداعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة. أن باب التسجيل والتقديم فى وظائف الحج والعمرة للنساء برتبة جندي سوف يكون ابتداء. من غدا السبت 22-1-2022 الموافق 19-6-1443 حتى الخميس 27-1-2022 الموافق 24-6-1443 هجري. وعلى الراغبات في التقديم سرعة التسجيل على وظائف الحج والعمرة عبر منصة ابشر للتوظيف.ومن الجدير بالذكر أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة. هي قوات تابعة لوزارة الداخلية السعودية ومقرها مكة المكرمة. وهم قوات معنية بخدمة الحجاج فى المشاعر المقدسة. فى موسم الحج من النواحي الأمنية والتنظيمية والانسانية.