انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 21/1/2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

نتابع اليوم الجمعة عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية في عددها الصادر اليوم 21 يناير 2022، حيث نستمر من خلال مصر فايف في عرض مختلف الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، بهدف توفير مختلف فرص العمل المناسبة للجميع، ونتابع الآن عرض تفاصيل جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 21/1/2022 على مصر فايف.

نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 21 يناير 2022، مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات لجميع المؤهلات، من مهندسين وفنيين في مختلف التخصصات ومدرسين وممرضين وصيادلة وعمال خدمات وعمال إنتاج ومشرفين وتلى سيلز وسائقين ومندوبين مبيعات وتسويق وموظفين استقبال وحرفيين وسكرتارية وغيرها من الوظائف الشاغرة، وننشر الآن بعض اهم الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة 21/1/2022 كالتالي:-

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وظائف آخري:-

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 21/1/2022

وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة كبرى تعمل في مجال المقاولات.

فرص عمل شاغرة بفندق كبير بالدقي.

وظائف شاغرة بمصنع الملائكة لصناعة المنسوجات بأكتوبر.

مطلوب أفراد امن برواتب مجزية.

مطلوب تلى سيلز لشركة كبرى بالمعادي.

فرص عمل بشركة إنتاج إعلامي كبرى.

مطلوب محاسبات لمدرسة دولية بالهرم.

فرص عمل بسلسلة مطاعم شهيرة.

وظائف خالية بشركة تصدير كبرى بالتجمع الخامس.

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 21/1/2022 على مصر فايف.

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