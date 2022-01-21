كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول في وظائف مصلحة الجوازات

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الجوازات السعودية, أعلنت المديرية العامة للجوازات عن قبول دفعة جديدة من الموظفين الذين قاموا بالتقدم علي الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقاً, وقامت مديرية الجوازات السعودية بتقديم خدمة إلكترونية لكل الأشخاص الذين قاموا بالتقدم علي الوظائف التي تم الإعلان عنها في وقت لاحق, حيث هذه الخدمة هي كيفية الاستعلام والتعرف علي نتائج القبول في وظائف مديرية الجوازات السعودية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول في وظائف مصلحة الجوازات السعودية

إذا كنت من الأشخاص الذين قاموا بالتقدم في وظائف الإدارة العامة للجوازات بالسعودية وتنتظر نتائج القبول بها, فيمكنك استخدام الخدمة الإلكترونية المقدمة من المديرية العامة للجوازات لمعرفة ما إذا تم اختيارك للقبول في الوظيفة أم لا.

الدخول علي منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

الضغط علي الوظائف الناشطة.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي وظائف المديرية العامة للجوازات.

اختيار وظيفة جندي.

سوف يتم طلب بعض البيانات التي يجب أن تقوم بكتابتها بشكل صحيح ودقيق.

الضغط علي إرسال.

خدمات الإدارة العامة للجوازات

خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي, والاستعلام عن البصمة. خدمة إصدار رخصة الإقامة, الجواز السعودي, تأشيرة سفر, تصريح سفر. خدمة متابعة إجراءات الدخول والخروج من وإلي المملكة العربية السعودية.

شروط التقدم علي وظائف مصلحة الجوازات السعودية