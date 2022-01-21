كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول في وظائف مصلحة الجوازات

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كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الجوازات السعودية, أعلنت المديرية العامة للجوازات عن قبول دفعة جديدة من الموظفين الذين قاموا بالتقدم علي الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقاً, وقامت مديرية الجوازات السعودية بتقديم خدمة إلكترونية لكل الأشخاص الذين قاموا بالتقدم علي الوظائف التي تم الإعلان عنها في وقت لاحق, حيث هذه الخدمة هي كيفية الاستعلام والتعرف علي نتائج القبول في وظائف مديرية الجوازات السعودية.
خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول في وظائف مصلحة الجوازات السعودية
إذا كنت من الأشخاص الذين قاموا بالتقدم في وظائف الإدارة العامة للجوازات بالسعودية وتنتظر نتائج القبول بها, فيمكنك استخدام الخدمة الإلكترونية المقدمة من المديرية العامة للجوازات لمعرفة ما إذا تم اختيارك للقبول في الوظيفة أم لا.
- الدخول علي منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
- الضغط علي الوظائف الناشطة.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي وظائف المديرية العامة للجوازات.
- اختيار وظيفة جندي.
- سوف يتم طلب بعض البيانات التي يجب أن تقوم بكتابتها بشكل صحيح ودقيق.
- الضغط علي إرسال.
خدمات الإدارة العامة للجوازات
- خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي, والاستعلام عن البصمة.
- خدمة إصدار رخصة الإقامة, الجواز السعودي, تأشيرة سفر, تصريح سفر.
- خدمة متابعة إجراءات الدخول والخروج من وإلي المملكة العربية السعودية.
شروط التقدم علي وظائف مصلحة الجوازات السعودية
- لابد علي المتقدمين أن يكونوا من لديهم الجنسية السعودية.
- أن يكون مع المتقدم شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الأخرى التي تعوضها, وفي حالة حصولك علي شهادة من خارج المملكة العربية السعودية فلابد أن يقوم بمعادلتها من وزارة التعليم السعودية.
- لابد أن يكون المتقدم غير مطرود من إحدي الكليات أو المعاهد العسكرية.
- وجود هوية شخصية سارية الصلاحية.
- لابد أن يجتاز جميع اختبارات القبول في هذه الوظائف, وبما فيها الاختبارات الطبية التي سوف توقع عليه.
- إذا كان متزوج من أجنبية فلن يستطيع أن يقوم بالتقدم علي هذه الوظيفة.
- لابد أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك, وان لا تكون عليه أي أحكام قضائية, وخصوصاً ما تتعلق بقضايا الشرق والأمانة.
- لا يحب أن يكون موظف في أحد الوظائف التي تتعلق بالعمل العسكري.
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