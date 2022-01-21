وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك 1443

وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة، فقد تم الإعلان اليوم من جانب مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عن توافر عدد من الوظائف الخالية التي يمكن التقديم بها لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وقد أعلنت المدينة من خلال موقعها الإلكتروني، عن توافر التقديم بعدد من الوظائف الإدارية والهندسية الخالية للتقديم للأفراد السعوديين، ويستطيع التقديم كل من يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس أو درجة الماجستير، ويتم التقديم في الوظائف وفق بعض التخصصات المختلفة التي تحتاج إليها المدينة، وسوف يكون مقر العمل من خلال محافظة بقيق، بعد توافر الشروط الخاصة بكل وظيفة علي حدة في كل متقدم، واليكم تفاصيل التقديم في وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة.

وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة

حددت إدارة سبارك مدينة الملك سلمان للطاقة، التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها المدينة للعمل، وفيما يلي المسميات الوظيفية المطلوبة:

مطلوب أخصائي عمل خاص بالعقود، علي أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس بالتخصصات والأقسام التالية “القانون أو إدارة الأعمال أو الإدارة العامة لخدمات التوريد”، ويفضل اختيار من يكون حاصلاً علي شهادة الماجستير.

مطلوب مستشار قانوني، علي أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس بتخصص القانون، ويفضل أيضاً اختيار من يكون معه شهادة الماجستير.

مطلوب منسق عمل بالأمن، ويكون من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس في التخصص الخاص بإدارة الأعمال، أو أي تخصص ذات صلة للتقديم في هذه الوظيفة.

أخصائي عمليات عمل الحريق، ويكون من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس بتخصص الهندسة، أو ما يعادل هذه الشهادة من أجل التقديم.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية بالمدينة

يستطيع جميع المتقدمين الراغبين في التقديم أن يتقدموا بطلب إلكتروني من أجل الانضمام لشغل الوظيفة المناسبة لكل شخص، علي أن يتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال هذه الخطوات: