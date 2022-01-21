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عمر شويل - جدة شروط وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة برتبة جندي للنساء 1443 هذا ما يبحث عنه العديد من مواطنات المملكة العربية السعودية العاطلين عن العمل والراغبين في الالتحاق بوظيفة جندي التي وفرتها وزارة الداخلية، خاصة بعدما أعلنت الجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية عن حاجتها لموظفين جدد من النساء للعمل برتبة جندي، ولكن لابد من توافر حزمة من الشّروط والأوراق المطلوبة لقبول طلبات تسجيل المتقدّمات النساء، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على شروط وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للنساء 1443، كما سنتعرف على طريقة التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية.

شروط وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول في وزارة الدّاخليّة السّعوديّة شروط وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للنساء للعمل برتبة جندي، وتتمثل هذه الضوابط في النقاط التالية:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

كما يجب أن تكون من المقيمين بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

من الضروري ألا تكون المتقدّمة متزوّجة من رجل أجنبي.

يشترط أن تكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العامة أو ما يُعادلها.

يجب ألا تكون قد سبق واشتركت في في أي وظيفة من الوظائف العسكرية بالمملكة العربية السعودية.

كما يجب أن تكون المتقدمة حسنة السمعة.

ألا تكون من المدانين في أي من الجرائم التي من شأنها أن تُخل بالشّرف أو الأمانة.

اجتياز كافة الاختبارات التي تخض لها المتقدمة بنجاح.

موعد التقديم في وظائف القوات الخاصة للنساء

سيتم فتح باب التقديم واستلام طلبات المتقدمات في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت 19 جمادى الآخر 1443هـ، الموافق 22 يناير 2022 م.

على أن يستمر التسجيل في هذه الوظيفة لمدة 7 أيام ومن ثم يتم غلق باب التقديم في يوم الخميس 24 جمادى الآخر 1443هـ، الموافق 27 يناير 2022.

طريقة التقديم على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة برتبة جندي 2022

أعلنت الجهات المعنية بوزارة الداخلية أن سيتم قبول الطلبات عبر منصة أبشر للتوظيف، على أن تسير خطوات التقديم كما يلي:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصّة أبشر للتوظيف.

ثم قم بالضّغط على أيقونة “ الوظائف المتاحة “، ومنها قم باختيار وظيفة “ جندي في قوات أمن الحج والعمرة “.

“، ومنها قم باختيار وظيفة “ “. بعد ذلك قم بالاطّلاع على الشّروط والأحكام ومن ثم قم بالموافقة عليها، ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة للتقديم وتتمثل في: (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – النوع – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب – رقم الوظيفة).

ثم قم بالتأكد من صحة البيانات المدخلة ومن قو بالنقر على أيقونة “ موافقة “.

“. بعد ذلك قم بإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.

وأخيراً قم بالنقر على زر “التالي“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط وظائف القوات الخاصة لامن الحج والعمرة وطريقة التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية، كما تناولنا موعد فتح باب التقديم.