انت الان تتابع تفاصيل خبر لجميع المؤهلات .. وظائف خالية بشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل برواتب تصل إلى 10000 جنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل ” العاشر من رمضان” احدي كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة وسائل النقل وتقديم خدمات ما بعد البيع في مصر، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية، تبدأ من 3500 جنية إلى 10000 جنية، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل وكيفية التقدم للوظائف كالتالي:-

وظائف شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل

مطلوب عدد 2 مهندس، خبرة في مجال العمل من ” 3 – 5 ” سنوات براتب يبدأ من 4000 إلى 7500 جنية. مطلوب عدد 2 مهندس خبرة في مجال العمل لا تقل عن 7 سنوات براتب يبدأ من 4500 إلى 10000 جنية. مطلوب عدد 3 مدخلين بيانات، مؤهل عالي مناسب، براتب يبدأ من 3500 إلى 6000 جنية. مطلوب عدد 2 مسئول مشتريات، مؤهل عالي، براتب يبدأ من 4000 إلى 5000 جنية. مطلوب عدد 2 فني كهرباء كنترول، مؤهل متوسط صناعي، خبرة، براتب يبدأ من 3500 إلى 6000 جنية. مطلوب عدد 2 فني ميكانيكا ديزل، مؤهل متوسط صناعي، براتب يبدأ من 4000 جنية إلى 8000 جنية. مطلوب ترزي مؤهل متوسط، براتب يبدأ من 3500 إلى 6000 جنية.

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شروط ومزايا وكيفية التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، ويفضل أصحاب الخبرات في نفس مجال العمل، وتوفر الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية وتوفي خطوط مواصلات من والى العمل، ورواتب مجزية، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل .