نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أبشر توظيف نساء” رابط وظائف أمن الحج والعمرة 1443 للنساء “جندي” jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أبشر توظيف نساء، حيث تبحث العديد من الباحثات عن وظائف في المملكة عن الوظائف الجديدة الخاصة بأمن الحج والعمرة، حيث أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن وظائف الامن العام للنساء 1443، وهذا برتبة جندي، وسنتابع معكم في هذا المقال أعزائنا المتابعين كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من حيث الشروط المطلوبة وموعد التقديم، ورابط التقديم عبر أبشر للتوظيف، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

وزارة الداخلية توظيف نساء

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية الشؤون العسكرية عن فتح باب التقديم على وظائف عسكرية برتبة “جندي” للعنصر النسائي، وهذا عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية، وهذا للعمل في الامن العام وامن الحج والعمرة، وسنتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع فتابعي معنا.

موعد التقديم على وظائف الامن العام نساء

وقد تم الإعلان عن الفترة التي سيكون متاح فيها التقديم، وهي كالآتي:

يبدأ التقديم من يوم السبت الموافق 19 جمادى الآخرة 1443 هجريا، أي الموافق ميلاديا يوم 22 يناير 2022.

يستمر التقديم حتى يوم الخميس القادم الموافق 24 جمادى الآخرة 1443 هجري، والموافق ميلاديا يوم 27 يناير 2022.

شروط وظائف امن الحج والعمرة للنساء

وسنتعرف معكم على الشروط المطلوبة في الوظائف بإيجاز، وهي كالآتي:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ من والدين سعوديين، وهذا ما عدا من نشأت مع والدها بالخارج في خدمة المملكة.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أعلى.

في حالة الحصول على شهادة المؤهل من الخارج يجب معادلتها وتوثيقها من وزارة التعليم السعودية.

حسن السير والسلوك، وألا يكون قد حكم عليها مسبقا في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

امتلاك بطاقة هوية سارية عند التقديم.

ألا يكون سبق للمتقدمة التعيين في أحد الوظائف العسكرية أو في أي جهة حكومية.

في حالة اذا كانت المتقدمة متزوجة، يجب أن يكون زوجها سعودي.

اجتياز كافة اجراءات القبول المبدئي والاختبارات التي تليها والمقابلة الشخصية.

وقد تعرفنا معكم على نتائج القبول المبدئي في وظائف السجون 1443، فتابعوا معنا.

أبشر توظيف نساء

ويمكن للراغبات في التقديم التقديم بكل سهولة إلكترونيا عبر منصة ابشر للتوظيف، وهذا من خلال اتباع الخطوات الموضحة التالية: