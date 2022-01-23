وظائف خالية بشركة جلوبال باندنج لتصنيع لدائن الأخشاب لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements شركة جلوبال باندنج لتصنيع لدائن الأخشاب كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج لدائن الأخشاب في مصر والشرق الأوسط، تعلن عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، ونتابع الآن عرض شروط وطرق التقدم للوظائف المطلوبة كالتالي على مصر فايف. وظائف شركة جلوبال باندنج مطلوب مهندس كيميائي . مطلوب مهندس جودة إنتاج. مطلوب مهندس كهرباء كلاسيك كنترول. مطلوب مهندس ميكانيكا. مطلوب مراقب مخزون. مطلوب مشرف مشتريات صناعي. أمطلوب خصائي استيراد. مطلوب مهندس تخطط إنتاج. مطلوب مصمم صناعي. مطلوب موظف مبيعات. مطلوب مشرف مبيعات. مطلوب فني صيانة، تخصص كلاسيك كنترول. مطلوب فني صيانة، مؤهل متوسط صناعي. مطلوب فني صيانة ميكانيكا. مطلوب فني سحب بلاستيك ( شيت – بروفيل ). مطلوب مشرف امن. مطلوب موظف امن. -مطلوب عمال مخزن. مطلوب مشغلين ماكينة. مطلوب عمال نظافة. وظائف آخري:- Advertisements شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف شركة جلوبال باندنج يشترط للراغبين خبرة في المجال الصناعي، والموقف من الخدمة العسكرية، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة رواتب مجزية وفرص للترقي واحتساب الوقت الإضافي، وسلف أسبوعية وسكن للمغتربين ووجبات ووسائل انتقال، وتامين طبي واجتماعي، ولمن يرغب يرجى تسجيل البيانات المطلوبة بالاستمارة بالرابط التالي ” وظائف شركة جلوبال باندنج ” والحضور إلى العنوان التالي : شارع أباظا بالمنطقة الصناعية – طريق الإسماعيلية الزراعي بالشرقية – المقر الإداري : شارع متولي الشعراوي – شيراتون – القاهرة. Advertisements

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