نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من يوم 2/1 ل 2/20 لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم بالوظائف في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بعد أن تم الإعلان عن الوظائف الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، قامت الشركة بنشر بعض الروابط التي يمكن للأشخاص المتوفر فيهم شروط التسجيل للوظائف من خلالها، كما أنه حددت الشركة لكل عدة وظائف وقت معين للتقديم فيها الكترونياً ولن يلتفت إلى أي طلبات تقدم باليد أو من خلال البريد.

رابط التقديم بالوظائف الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج لعام 2022

تم نشر رابط التسجيل للوظائف المتاحة بشركة مياه الشرب بسوهاج وهو http://www.scww.com.eg.

ويمكن لكل الأشخاص الدخول لهذا الرابط ثم الدخول على الوظائف المتاحة والتسجيل من خلاله، أو يمكن أيضاً الدخول على رابط الوظائف للتسجيل في الوظائف المحددة مباشرة وقراءة التفاصيل والرابط هو https://www.scww.com.eg/Jobs/pages/NewJobs.aspx.

وبداية التقديم بالوظائف ستكون متاحة من يوم 1/2/2022 الى يوم 20/2/2022، ولكن تم توزيع التقديم حسب نوع كل وظيفة من الوظائف والأقسام التي أعلنت عنها الشركة.

رابط التسجيل في الوظائف النوعية الخاصة بشركة مياه سوهاج المحددة بتاريخ 2/1 الى تاريخ 2/5

رابط التسجل هو نفس الرابط المنشور سابقاً، ولكن سيتم فتح التسجيل للوظائف النوعية التالية من يوم 1 فبراير إلى يوم 5 فبراير لعام 2022:

الوظائف النوعية وهي:

وظيفة مهندس ثالث.(بكالوريوس هندسه) وظيفة كيميائي ثالث.(بكالوريوس علوم) اخصائي سلامة وصحة مهنية ثالث.(بكالوريوس هندسه وبكالوريوس علوم) وظيفة محاسب ثالث.(بكالوريوس محاسبة عربي وإنجليزي) وظيفة اخصائي موارد بشرية.(بكالوريوس تجارة_خدمةاجتماعية_تربية_(ليسانس حقوق_أداب_شريعة وقانون)

الوظائف المكتبية المتاح التقديم لها من يوم 2/6 إلى يوم 2/10 لعام 2022 بشركة مياه الشرب بسوهاج

وتم تحديد موعد للتقديم بالوظائف المكتبية من يوم 6/2/2022 حتى يوم 10/2/2022 ويتم التسجيل من نفس الرابط الخاص بنفس الوظائف ولكن في التاريخ المحدد لكل قسم من الوظائف، والوظائف المكتبية هي:

وظيفة كاتب ومدخل بيانات.(دبلوم تجارة ثلاث أو خمس سنوات_دبلوم إدارة وخدمات ثلاث سنوات ) وظيفة أمين خزينة رابع.(دبلوم تجارة ثلاث أو خمس سنوات_دبلوم إدارة وخدمات ثلاث سنوات) وظيفة فني مساحة رابع.(المعهد الفني للمساحة والري والصرف) وظيفة فني تشغيل وصيانة رابع.(دبلوم صناعي ثلاث سنوات _الكترونيات_ميكانيكا_المركبات_شبكات المياه والأعمال الصحية) (دبلوم صناعي خمس سنوات)(معهد فني صناعي_تركيبات ومعدات كهربائية_تبريد وتكيف_هندسة صحية) وظيفة فني معمل رابع.(دبلوم زراعة_ قسم فني معمل)(معهد فني صحي_قسم معامل)(معهد فني صناعي قسم الكترونيات)

الوظائف الحرفية بشركة مياه الشرب بسوهاج وموعد التسجيل لها 2022

ومن الوظائف المتاحة أيضاً الوظائف الحرفية ويتم التقديم لها بداية من يوم 16/2/2022 إلى يوم 20/2/2022، وتنقسم الوظائف الحرفية ألى عدة أقسام وهي:

وظيفة سائق خامس.(ابتدائية_إعدادية_محو أمية) وظيفة سائق معدات ثقيلة خامس.(ابتدائية_إعدادية_محو أمية) وظيفة عامل تشغيل خامس.(ابتدائية_إعدادية_محو أمية) حرفي سادس(ابتدائية_إعدادية_محو أمية) والأقسام هي: (مساعد سباك_ميكانيكي سيارات نقل_ميكانيكي توربين_لف محركات_سروجي_فريزة_خراط_كشاط_براد_لحام_غطاس_كهربائي سيارات_حداد)

الشروط الخاصة والعامة بجميع الوظائف بشركة مياه الشرب يسوهاج

أوضحت الشركة عن بعض الشروط الهامة ومنها المؤهلات الخاصة بكل وظيفة يتم التقديم لها، حيث أن الشركة وضعت بعض المؤهلات المحددة لكل قسم ونوع من الوظائف، وأيضاً لابد أن يكون المتقدم من أبناء محافظة سوهاج، ولايقل عمره عن 18 عام، ولايزيد عن 35 عام.

وعلى المتقدم الذي وقع عليه الاختيار في المسابقة اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية التي تقيمها الشركة، وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية.