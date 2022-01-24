مئات الوظائف الخالية بشركة مصر أسبانيا للبطاطين والمنسوجات لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة مصر أسبانيا للبطاطين والمنسوجات ” السادات – المنطقة الصناعية الأولي ” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، ونستعرض الآن عرض تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة مصر أسبانيا للبطاطين والمنسوجات

مطلوب عدد 5 فني فحص وجودة، مؤهلات عليا. مطلوب عدد 7 أفراد امن، مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 50 عامل تشغيل، مؤهل صناعي متوسط. مطلوب عدد 50 عامل إنتاج، مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 25 عامل طباعة، مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 30 نساج، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 25 مساعد نساج، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 10 عمال صباغة، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 10 عمال خياطة، مؤهل متوسط من الجنسين. مطلوب عدد 10 عامل تشطيب، مؤهل متوسط من الجنسين. مطلوب عدد 10 عامل تعبئة، مؤهل متوسط من الجنسين. مطلوب عدد 10 عامل مخازن، مؤهل إعدادية. مطلوب عدد 10 عمال خدمات.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط خبرة في مجال العمل، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وتوفير مواصلات من إلى، ورواتب مجزية، وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01007295501