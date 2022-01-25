نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز للرجال والنساء 1443 – 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن وظائف شاغرة لكافة المؤهلات. حيث اعلنت الجامعة عن توفر 271 وظيفة ادارية وصحية وتقنية للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس. بشطري الطلاب والطالبات بنظام التعاقد بدوام كامل والتى ترغب الإدارة فى شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية والتى سوف يبدأ التقديم عليها إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للجامعة الالكتروني. ابتداء من الثلاثاء 22 -6 -1443. الموافق 26 يناير 2022. ويستمر التقديم حتى السبت 26 -6- 1443. الموافق 29 – يناير 2022 الحالى. وسوف نوضح التفاصيل فى الخطوات التالية.

وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 2022

اعلنت الادارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن بدء التقديم على الوظائف الشاغرة فى الجامعة للرجال والنساء. هناك بعض المستندات المطلوبة التى يجب تجهيزها .

المستندات المطلوبة

مطلوب الهوية الوطنية.

كذلك المؤهل العلمي المطلوب.

مع الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الإجتماعية.

ايضا السيرة الذاتية.

ثم شهادة التصنيف والتسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

جهات العمل

فى عمادة شؤون الطلاب.

كذلك وكالة الجامعة للمشاريع.كلية العمارة والتخطيط.

ثم كلية الارصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة.

ايضا مركز التدريب والوقاية من الاشعاع.

كذلك كلية علوم التأهيل الطبي.

ايضا شطر الطالبات برابغ.

ثم عمادة تقنية المعلومات برابغ.

المستشفى الجامعي.

مع مستشفى الأسنان الجامعي.

رابط التسجيل والتقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

قد أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن فتح باب التقديم على 271 وظيفة. وأعلنت الجامعة عن طريق التقديم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول الى رابط نظام المسابقات الوظيفية.

ثم الضغط على ايقونة الوظائف المتاحة.

مع ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

كذلك القيام رفع المستندات المطلوبة.

ثم الضغط على ارسال.

موعد التقديم

أعلنت الجامعة عن إتاحة التقديم على الوظائف المتاحة والمعلن عنها حيث يبدأ التقديم فى .

يوم الثلاثاء 22 -6 -1443 الموافق 25 – 1- 2022 .

على أن ينتهي التقديم يوم السبت 26 – 6- 1443 الموافق 29-1-2022.

الوظائف المطلوبة

مطلوب مترجم لغة الإشارة.

ثم مهندس تنسيق مواقع مساعد.

كذبك مساح جيوديسي.

ايضا أخصائي حماية بيئة.

ثم أخصائي فيزياء طبية.

كذلك فني دعم مساعد.

باحث علمي.

ايضا فني دعم مساعد.

ثم اخصائي تخطيط قلب.

ايضا اخصائي موجات صوتية قلبية تصوير قلب.

كذلك اخصائي مختبر قسطرة قلبية.

مع أخصائي أطراف صناعية.

ثم اخصائي تخدير.

ايضا أخصائي علاج تنفسي.

مع أخصائي علاج وظيفي.

كذلك أخصائي أشعة.

ثم اخصائي اشعة علاج إشعاعي.

ايضا اخصائي اشعة فيزياء طبية.

كذلك اخصائي بصريات عدسات لاصقة.

مع اخصائي بصريات حول.

اخصائي تخاطب.

ثم اخصائي تعقيم.

ايضا أخصائي سمعيات.

كذلك اخصائي علاج طبيعي.

مطلوب اخصائي مختبر علم اجنه.

مع اخصائي مختبر.

صيدلي.فني تقنية فيزيولوجيا عصبية.

فني ترميز طبي.

ثم فني سكرتير طبي.

كذلك أخصائي إداري باحث إحصاء مساعد.

ايضا أخصائي تقني مطور برامج.

أخصائي تقني دعم فني.

موظف خدمات مراقب أمن وسلامة.

ثم أخصائي إدارة خدمات صحية ومستشفيات.

كذلك أخصائي هندسة أجهزة طبية.

أخصائي صيدلي.

فني صيدلي.

ثم فني مساعد طبيب أسنان.

فني تعقيم.

كذلك فني مكافحة عدوى.

ايضا فني تمريض.

مع فني طب طوارئ.

بما فى ذلك فني مختبرات.

ثم فني أشعة.

ايضا فني تخدير.

مع فني عمليات.

كذلك فني تركيبات أسنان.

فني سجلات طبية.

ثم فني سكرتير طبي.

ايضا فني ترميز طبي.

بالاضافة الى وظائف اخرى وسوف نذكر التخصصات المطلوبة

التخصصات المطلوبة

هندسة البيئة.

علوم بيئية.

الأحياء.

علوم بيئة.

وقاية النبات.

المحاصيل والمراعي.

علوم المحاصيل .

انتاج وتربية حيوان.

إنتاج الحيوان وتربيته.

علوم انتاج حيواني والدواجن .

حيوان.

نبات.

في تخصص تخطيط القلب .

القسطرة القلبية.

اطراف صناعية واجهزة مساعدة .

سكرتير طبي.

تقنية الحاسب الآلي .

برمجيات الحاسب الآلي .

شبكات الحاسب الآلي والاتصالات .

تقنية المعلومات.

أحياء نبات .

الترميز الطبي .

الصيدلة .

أحياء دقيقه .

الفيزياء .

الكيمياء الحيوية.

الأحياء .

العلاج الوظيفي.

علاج طبيعي .

علوم النطق والسمع .

الإحصاء .

علوم حاسبات .

هندسة برمجيات .

هندسة الحاسبات .

تقنية هندسة الحاسب الآلي .

تقنية شبكات الحاسب.

شبكات الحاسب الآلي والاتصالات .

ادارة خدمات صحية ومستشفيات .

هندسة أجهزة طبية .

فني مساعد طبيب أسنان .

الصحة العامة.

حماية بيئة .

مكافحة عدوى.

مراقب وبائيات .

التمريض .

طب الطوارئ .

أشعه .

عمليات جراحية.

تركيبات أسنان .

سجلات طبية .

سكرتارية طبية.

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