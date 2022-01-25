نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة ال 30 ألف معلم لعام 2022 والتعيين في عام مالي جديد 2023 وما الشروط ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة ال 30 الف معلم 2022 هي من الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقاً ووضعت لها الوزارة شروط وتم التقديم لها سابقاً، حيث أنه يظهر قرار جديد في هذا العام 2022، وهو قرار وزاري جديد يشمل تعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات لسد العجز، حيث أنه تحدثت الوزارة عن هذه المسابقة، ولكن وضحت بعض الأمور عنها فقط، وذلك لحين دراسة الشروط المطلوبة من المدرسين الذين سيتم تعيينهم واختيارهم، حيث أنه نفى وزير التعليم بعضاً ممن تردد عن شروط المسابقة أو عن موعد فتح التسجيل بها، ولنتعرف الآن عن ما قاله وزير التربية و التعليم من خلال حديثه مع بعض المصادر الرسمية.

مسابقة ال 30 ألف معلم لعام 2022 وقرار وزاري جديد لعام مالي جديد 2023

بعد أن تم نشر قرار بنزول مسابقة ووظائف ال 30 الثلاثين ألف معلم، راجت إشاعات كثيرة حول شروط المسابقة، وحول موعد التسجيل بالوظائف الخاصة بتعيين 30 ألف شخص بمدارس التربية والتعليم، ولكن:

نفى وزير التعليم طارق شوقي مايتردد بخصوص هذه المسابقة، سواء كان من شروط أو موعد إجراء التقديم بها، وذلك لحين وضع شروط مدروسة للشروط التي تناسب جيل الطلاب الجديد من المعلمين، وأيضاً تنفيذاً للتعليمات الرئاسية.

شروط وموعد نشر مسابقة ال 30 ألف معلم للعام المالي 2022 و 2023 ميلادية

كشفت مصادر مهمه عن موعد وشروط الوظائف الخاصة بال 30 الثلاثون ألف معلم وهي:

أنه سيتم الاجتماع من خلال وزارة التربية والتعليم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأيام القادمة، حيث أنه في هذه الأيام سيتم دراسة الشروط الواجب توافرها، ومعايير القبول للمتقدمين لوظائف ال 30 ألف مدرس للمدرسين الجدد للعام المالي الجديد 2022/2023.

وأيضاً تم حصر المواد التي يشملها العجز، وذلك بصورة دقيقة وتم تقديمها، وبلغ هذا العجز مايقارب من 320 ألف و 675 معلم، وهذا العجز يعتبر على مستوى القطاع التعليمي، سواء كان التعليم الفني، أو التعليم العام، أو الأنشطة والخدمات، وسيتم بناءاً على تلك الإحصائية التي وردت في عجز المواد وضع شروط ومعايير جيدة لاختيار 30 ألف معلم سنوياً بصورة صحيحة مطابقة للمطلوب لمدة خمسة سنوات.

موعد التقديم على مسابقة ال 30 ألف معلم 2022 ورابط التقديم بالوظائف

من الأمور المهمة للمتقدمين حالياً لمسابقة 30 ألف معلم هو موعد التقديم للمسابقة ورابط التسجيل بها، حيث أنه كشفت مصادر رسمية وذلك بعيداً عن الإشاعات أن هذه المسابقة ستتم أو ستنعقد شروطها والتقديم لها مع بداية السنة المالية الجديدة لعامي 2022/2023 ميلادية.

وذلك حتى يتم إنطواء هؤلاء الذين سيتم تعيينهم تحت الميزانية الجديدة للعام المالي المقبل.

أما بالنسبة لرابط التسجيل الخاص بمسابقة ال 30 ألف معلم فسيتم الإعلان عنه بعد دراسة الشروط والمعايير التي تكلمنا عنها سابقاً، ولا يوجد أي رابط حالياً للتسجيل.