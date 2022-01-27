انت الان تتابع تفاصيل خبر مطلوب سائقين للعمل فورا بشركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة براتب 5000 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تعلن شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة بدمياط الجديدة، كبرى الشركات الرائدة في مجال عمليات الشحن وتفريغ السفن ونقل البضائع و تخزينها، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة من السائقين للعمل فورا بالشركة، برواتب مجزية تبدأ من 5000 جنيه، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف وطرق التقدم كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة

مطلوب عدد 100 سائق، ويشترط رخصة قيادة درجة أولي سارية، نقل ثقيل. مطلوب عدد 30 سائق، ويشترط درجة ثانية، للعمل على جرار. مطلوب عدد 40 سائق، للعمل على حفار و ونش و لودر و كلارك.

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شروط ومزايا وطرق التقدم

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و أن لا يزيد السن عن 40 سنة، و توفر الشركة للراغبين تأمينات طبية و اجتماعيه ورواتب مجزية تبدأ من 5000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التسجيل عبر موقع وزارة القوى العاملة و الهجرة من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر تسجيل راغبي العمل، أو التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 0572290095 – 2290096 – 2290818

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