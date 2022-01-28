انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 28/1/2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنشر جريدة الوسيط اليوم الجمعة 28 يناير 2022، مجموعة جديدة من فرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات وتتناسب مع كافة المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، للعمل في كبرى الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، حيث نستمر على مصر فايف في تقديم جديد الوظائف الشاغرة والمعلنة بالصحف المصرية والعربية وبالمواقع الرسمية، وذلك من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، ونتابع الآن تفاصيل وظائف الوسيط اليوم الجمعة.

تضمنت جريدة الوسيط في عددها الصادر ليوم الجمعة 28/1/2022 مئات الوظائف الشاغرة فى مختلف التخصصات من ” مهندسين ومحامين وفنيين ومحاسبين وممرضين وملمين ومعلمات وتلى سيلز وموظفين استقبال وخدمات وسكرتارية وسائقين وعمال إنتاج وعمال مخازن وأمناء مخازن وشيفات وأفراد امن ومندوبين مبيعات وتسويق وغيرها من الوظائف الشاغرة، ونستعرض ألان اهم إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم على مصر فايف.

وظائف آخري:-

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 28/1/2022

وظائف خالية بفندق كبير بالدقي .

مطلوب أفراد امن لشركة امن ونقل أموال.

وظائف خالية بمستشفى كبرى بمدينة نصر.

مطلوب تلى سيلز للعمل فورا بشركة كبرى بالمعادي.

مطلوب معلمات للعمل بحضانة للأطفال بدولة الكويت.

وظائف خالية بشرطة أدوية كبرى.

مطلوب سكرتارية لمكت محاسبة بوسط البلد.

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف الوسيط اليوم الجمعة 28/1/2022 على مصر فايف.