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محمد سياف - ابو ظبي - مجلس الدولة أعلن عن موعد بدء سحب الملفات الخاصة تعيين 2021 وذلك للذكور والإناث لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة، في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشرطة والشريعة دفعة 2021، حيث تم فتح باب التعيين في مجلس الدولة لأول مرة للإناث، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية والذي يرأسه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ستكون للإناث ذات الفرص المكافئة للذكور وأن العبرة في الاختيار هو الأكفأ والأعلى في التقدير.

مجلس الدولة يعلن موعد سحب ملفات تعيين 2021 للذكور والاناث:-

قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن فتح باب التعيين في المجلس للإناث هو بمثابة قرار تاريخي من قبل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان من قبل لا يتم تعيين الاناث في مجلس الدولة، وأنهن ستكون فرصهن تكافئ الذكور والعبرة والأفضلية للأعلى تقديراً.

وفي ذات السياق قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، نائب رئيس المجلس، بأن موعد سحب الملفات سيكون اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير وحتى 9 فبراير، وأن موعد تقديم الملف مستوفي كافة المستندات سوف يكون في الفترة من 19 فبراير وحتى نهاية يوم عمل 3 مارس 2022.

مشيراً إلى أنه سوف يتم اخطار كافة المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة الشخصية عبر الهواتف الخاصة بهم وعبر البريد الالكتروني المسجل في المستندات.

وأضاف المستشار طه كرسوع بأن شروط التقديم هي:-

*أن يكون المتقدم والمتقدمة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الحاصلين على تقدير جيد على الأقل.

* العمر لا يتخطى ال 30 عاماً.

* اجتياز المقابلة الشخصية.

* ثبوت اللياقة الصحية.

* يتم سداد رسوم طلبات التعيين في مجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 في كافة البنوك ومكاتب البريد.