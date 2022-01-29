انت الان تتابع تفاصيل خبر للمؤهلات المتوسطة.. وظائف خالية بشركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن “المنطقة الصناعية الثالثة – تقسيم العاشر من رمضان” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات وللمؤهلات المتوسطة، ونستعرض الآن تفاصيل وطرق التقدم كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن

مطلوب عدد 5 نراقب جودة. مطلوب عدد 50 قني إنتاج. مطلوب عدد 10 فني صيانة كهرباء. مطلوب عدد 10 فني صيانة ميكانيكا. مطلوب عدد 10 وناش. مطلوب عدد 10 خراط. مطلوب عدد 10 براد. مطلوب عدد 10 فرز. مطلوب عدد 10 لحام. مطلوب عدد 10 سائق كلارك. مطلوب عدد 20 سائق درجة أولي وثانية. مطلوب عدد 10 تباع.

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مزايا وشروط وطرق التقدم للوظائف المعلنة بشركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن:-

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط صناعي، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتوفر الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية وتوفير مواصلات إلى ” فايد والإسماعيلية وحلوان وديرب نجم وقليوبية وكفر صقر والشرقية والعاشر من رمضان” ولمن يرغب يرجى التقدم من خلال التسجيل عبر راغبي العمل على موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01111489302