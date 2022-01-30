انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بسوبر ماركت سبينس للمؤهلات المتوسطة أو بدون مؤهل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تعلن سلسلة سوبر ماركت سبينس عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، للعمل فورا بفروع ” المعادي و مدينة نصر ” وننشر الآن على مصر فايف تفاصيل و شروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف سوبر ماركت سبينس فرع المعادي

مطلوب مراقب كاميرات (شرط الخبرة). مطلوب مشرف أمن (شرط الخبرة). مطلوب مشرف استلامات (شرط الخبرة). مطلوب موظف أمن. مطلوب منسق أرفف بالصالة. مطلوب منسق أرفف بالمخزن. مطلوب مسؤول أعادة طلب. مطلوب ترولي بوى. مطلوب موظف استلامات. مطلوب بائعين بمختلف الأقسام ( الجبن – الجزارة – خضار وفاكهة).

وظائف سوبر ماركت سبينس مدينة نصر

مطلوب مشرف أمن (شرط الخبرة). مطلوب مراقب كاميرات (شرط الخبرة). مطلوب مشرف ثلاجات (شرط الخبرة). مطلوب مشرف مخزن (شرط الخبرة). مطلوب مشرف اغذيه جافة و ثلاجات (شرط الخبرة). مطلوب مشرف استلامات (شرط الخبرة). مطلوب شيف جبن (شرط الخبرة). مطلوب جزار (شرط الخبرة). مطلوب موظف أمن. مطلوب منسق أرفف بالصالة. مطلوب منسق ارفف بالمخزن. مطلوب محضر طلبات. مطلوب مسؤول أعادة طلب. مطلوب ترولي بوى. مطلوب كاشير. مطلوب منسق أسعار و ديكور. مطلوب خدمة عملاء. مطلوب موظفين خزنة. مطلوب موظف استلامات. مطلوب بائعين بمختلف الأقسام ( الجبن – الجزارة – الخضار- الفاكهة).

شروط ومزايا وطرق التقدم

لمن يرغب يشترط مؤهل متوسط أو دون مؤهل أو يجيد القراءة والكتابة، من الجنسين، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، والموقف من التجنيد، وتتيح الشركة للراغبين مرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية وحوافز على مبيعات الفرع وفرص للترقي، والعمل 9 ساعات.

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وظائف آخري:-

ولمن يرغب في التقدم لوظائف سوبر ماركت فرع المعادي، يرجى تعبئة البينات المطلوبة بالرابط التالي ” وظائف سوبر ماركت سبينس المعادي ” ثم الحضور مباشرة إلى العنوان التالي : المعادي أمام بوابة 2 من جراند مول اسفل ماكس، يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01000542812 – 01060004235

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ولمن يرغب في التقدم لوظائف سوبر ماركت فرع مدينة نصر، يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي ” وظائف سوبر ماركت سبينس مدينة نصر ” ثم الحضور مباشرة إلى العنوان التالي : التجمع الخامس – شارع التسعين مجمع البنوك خلف البنك الأهلي – ارينا مول، يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01060004235

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