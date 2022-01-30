نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف شركة نيوم لحملة الدبلوم والبكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شركة نيوم، فقد أعلنت شركة نيوم في المملكة العربية السعودية من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، حيث يمكن التقديم في الوظائف الخالية لدي نيوم لكل من يحمل مؤهل الثانوية أو أي مؤهلات تزيد عن ذلك، وقد وضحت نيوم بأن وظائفها الشاغرة سوف تكون للعمل لدى شركائها بعدد من المدن التي تتبع لها مثل مدينة الرياض، ومدينة نيوم، وكذلك مدينة تبوك، علي أن يتم التقديم في المسميات الوظيفية المطلوبة من خلال توافر عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وعبر موقعنا سنبرز لكم أهم التفاصيل التي تخص التقديم في وظائف شركة نيوم.

وظائف شركة نيوم

أبرزت شركة نيوم طبيعة التقديم في وظائفها الخالية، حيث يستطيع كل من يحمل مؤهلات الدبلوم أو البكالوريوس أو ما هو أعلى، التقديم في هذه الوظائف من خلال موقع شركة نيوم، وقد أوضحت الشركة بأن المقبولين في الوظائف الخالية سوف يتمتعون بعدد من المزايا الوظيفية التي يحصل عليها كل من يقوم بالتسجيل في حالة القبول، ومن أبرز هذه المميزات هو حصول الشخص الذي يعمل لدي الشركة علي راتب شهري يصل إلى 9000 ريال سعودي، بالإضافة إلى تمتع الشخص بالحصول علي تأمين طبي شامل وبدل انتقالات وغيرها من المزايا الوظيفية الأخري.

المسميات الوظيفية المطلوبة بشركة نيوم

أعلنت شركة نيوم عن حاجتها لعدد من الفرص الوظيفية وفق بعض التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الشركة، وجاءت الوظائف المطلوبة كالتالي:

مطلوب مندوبي مبيعات مبتدئين للعمل بهذا التخصص الوظيفي.

تطلب الشركة وظائف حراسات مختلفة المهام.

مطلوب مشغلي غرف التحكم تابعة لمقرات الشركة.

مطلوب إداريين للعمل الداخلي.

مطلوب مهندسين مشروع.

مهندس تخصص سلامة.

وظيفة منقذ سباحة.

مطلوب محلل أمني.

وغيرها من المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها الشركة وفق شروط كل وظيفة علي حده.

آلية التقديم في وظائف نيوم

وضحت إدارة التوظيف بشركة نيوم طريقة التقديم لجميع التخصصات الوظيفية المطلوبة، علي أن يتم التقديم من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي neom.com والدخول علي قسم الوظائف المتاحة بالموقع ثم الضغط علي التقديم بالوظيفة.