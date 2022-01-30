الحرس الوطني توظيف لكلا الجنسين لحملة الثانوية 1443

الحرس الوطني توظيف، حيث يبحث الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية عن تفاصيل التقديم في وظائف الحرس الوطني، فقد أعلنت الوزارة عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لكلا الجنسين من الرجال والنساء، حيث توفر الوزارة عدد من الفرص الوظيفية التي يتم التقديم بها وفق بعض المهارات والمؤهلات المطلوبة من أجل التقديم بها، ويتم التقديم في وظائف الحرس لمن يكون مقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد أعلن الحرس الوطني السعودي عن الشروط التي تخص القبول في الوظائف والتي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم آلية التقديم في وزارة الحرس الوطني توظيف.

الحرس الوطني توظيف

يتم التقديم في وظائف الحرس الوطني لبعض التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة، وفيما يلي شروط التقديم:

يجب أن يكون كل متقدم من الحاملين للجنسية السعودية من حيث الأصل والمنشأ.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للوظائف يتمتع بحسن السيرة والسمعة الطيبة.

ألا يكون مقيد ضد الشخص المتقدم أي أحكام جنائية تخل بالأمانة أو الشرف.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف لائقًا طبيًا خلال الفترة الخاصة بالتقديم.

يشترط ألا يقل العمر الخاص بالمتقدم عن سبعة عشر عامًا.

يتطلب من المتقدم أن يكون حاصلًا على مؤهل الثانوية العامة بالمملكة وفي حالة الحصول على شهادة الثانوية من خارج أراضي المملكة فيجب اعتماد الشهادة من الجهات المعنية.

يشترط أن يكون الشخص الراغب في التقديم لديه خبرة جيدة بمجال العمل الخاص بالطهي.

يجب أن يكون الشخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر ودائم.

طريقة التقديم في وظائف الحرس الوطني

يتم التسجيل في الوظائف الخاصة بالحرس الوطني لحملة الثانوية بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي: