تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن مجلس الدولة عن فتح باب التعيين لشغل وظيفة مندوب مساعد، لخريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعات 2021، ونتابع الآن على مصر فايف عرض الشروط والأوراق المطلوبة لتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدوله كالتالي:- الشروط المطلوبة لوظائف مجلس الدولة كالتالي:- أن لا يقل التقدير التراكمي عن جيد. أن لا يزيد السن عن 30 سنة. توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة اللازمة لشغل وظيفة مندوب مساعد. اجتياز الاختبارات والمقابلات. الوظائف متاحة للجنسين. أن يثبت المتقدم لياقته الطبية وفق الكشف الطبي إلى يحدده مجلس الدولة. سحب الملفات من مقر مجلس الدوله بالعنوان التالي ” 2 شارع عصام الدالي بالدقي بالجيزة”. المستندات المطلوبة كالتالي:- صورة من بطاقة الرقم القومي. صورة من شهادة المؤهل الدراسي. صورة من شهادة الميلاد. تقديم ما يفيد سداد مبلغ 500 جنية على الكود المؤسسي رقم 10100801 بمجلس الدوله في جميع البنوك ومكاتب البريد. وظائف آخري:- كيفية التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة للراغبين يرجى سحب الملفات بدا من يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/2/2022، على أن تقدم الملفات في مقر مجلس الدوله في الفترة من يوم السبت الموافق 19/2/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 3/3/2022، مستوفاه كافة البيانات وملحق بها كافة المستندات والأوراق المطلوبة، ولمعرفة مواعيد سحب الملفات كالتالي:- مواعيد سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

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