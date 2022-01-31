انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأسماء اعرف المقبولون في مسابقة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن اليوم عن أسماء المقبولين في مسابقة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا التي تم الإعلان عنها في يوم 1 من شهر أكتوبر لعام 2021 الماضي عبر الصفحة الرسمية للشركة وكذلك موقع وظائف الحكومة المصرية والجرائد العامة وتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة عبر الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وقد قامت الشركة خلال الفترة الماضية بفرز جميع الطلبات الواردة من المتقدمين واستبعاد غير المؤهلين للوظائف طبقا للمؤهل الدراسي أو الذين لم يكملوا الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف المطلوبة وعمل الكشوف الحالية للمستوفين الشروط تمهيدا لعمل اختبارات تحريرية وعملية لقبول الأفضل لدعم الشركة بالكوادر المفيدة للشركة.

كشوف المقبولون في مسابقة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

هنا عبر موقع مصر فايف نعرض لكم الآن أحدث كشوف المقبولون في مسابقة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والتي تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للشركة وقد تم الإعلان أن الأسماء التي بداخل الكشوف مستوفيه لجميع الشروط علي أن يتم عمل اختبارات تحريرية وعمليه لقبول الأفضل وسوف يتم الإعلان لاحقا عن موعد ومكان الاختبارات وتبليغها للمقبولين عبر الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا علي الفيسبوك واليكم متابعينا أسماء المقبولين:

مسابقة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

نظرا للمشروعات الضخمة التي تجري حاليا داخل محافظة قنا برعاية السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في مجال المياه والصرف الصحي ودخول خدمات الصرف الصحي لعدد كبير من القري بمحافظة قنا قرر السيد المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه قنا عقد مسابقة للتوظيف داخل الشركة لسد العجز داخل الشركة وخاصة مع قرب دخول عدد كبير من القري لمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة مثل قري الأشراف والمخادمة والقناوية وأولاد عمرو بمركز قنا وقري الشقيفي وبخانس والحسينات بمركز أبوتشت وقري حجازه قبلي وبحري بقوص والعديد من القري الأخري في المحافظة والتي تحتاج إلي عدد كبير من العاملين للعمل بهذه المشروعات.

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