شروط و طريقة التقديم على مدرسة الطبابة العسكرية السعودية 1443 – 2022

أتاحت وزارة الحرس الوطنى السعودى باب التقديم والتسجيل الالكتروني على العديد من الوظائف المتاحة من خلالها. وذلك من اجل اتاحة الفرصة لأبناء المملكة للعمل فى القطاعات العسكرية. وذلك من خلال التخصصات الطبية عن طريق مدرسة الطبابة السعودية العسكرية. ويعتبر التقديم فى مدرسة الطبابة السعودية من اكثر الاشياء التى يبحث عنها الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية. وتعتبر مدرسة الطبابة العسكرية من أهم المدارس فى المملكة. وسوف نوضح التفاصيل فى الخطوات التالية من أجل التقديم فى مدرسة الطبابة العسكرية.

شروط التقديم فى مدرسة الطبابة العسكرية السعودية

يتطلب التقديم فى مدرسة الطبابة توفر بعض الشروط اللازمة للقبول فى الراغبين فى التقديم وهى كالتالى.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الاصل والمنشاء.

كذلك يكون المتقدم مقيم اقامة دائمة فى المملكة العربية السعودية.

كما يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة القسم العلمى.

ايضا يكون المتقدم لائقا طبيا وعسكريا.

كذلك ألا يكون المتقدم قد سبق فصلة من احد الكليات او المعاهد العسكرية.

يشترط ألا يكون المتقدم عاملا بإحدى القطاعات الحكومية فى الدولة.

ايضا الا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية

.طريقة التقديم على الطبابة العسكرية السعودية

يتم التسجيل في الطبابة العسكرية السعودية باتباع بعض الخطوات اللازمة للتسجيل وهى على النحو التالى.

الدخول الى الموقع الرسمي للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة“.https://talents.msd.med.s.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار تبويب القبول والتسجيل.

النقر على خيار الحرس الوطني الطبابة.

التقديم على الطبابة العسكرية من قائمة الوظائف المتاحة.

ثم الاطلاع على شروط التقديم والقبول.

بعد ذلك الانتقال إلى بوابة التقديم.

ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة فى الأماكن المخصصة لها.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة.

بعد ذلك الضغط على تقديم الطلب.

مدرسة الطبابة العسكرية السعودية

تعتبر مدرسة الطبابة السعودية من أهم المدارس في المملكة. وتتبع وزارة الحرس الوطنى السعودى. ويرغب الكثير من أبناء المملكة فى الالتحاق بمدرسة الطبابة العسكرية. لما تتميز بة وتقدم العديد من المزايا وتوفر الكثير من الوظائف. كما إنها توفر بعض المساعدات والاحتياجات والكفاءات الخاصة فى القدرات العامة والمستشفيات والوحدات الأساسية.