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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

أعلنت وزارة الأوقاف عن عدد 2000 وظيفة شاغرة، وذلك لمختلف المؤهلات، كما أعلنت أيضاً عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف، وآلية التقديم بها، مؤكدة على أن وظائف وزارة الأوقاف هي وظائف تعاقد لمدة عام قابل للتجديد وسوف ينتهي هذا التعاقد بالتعيين النهائي على درجة دائمة في حالة ما إذا كان الموظف المتعاقد ملتزما ببنود العقد الموقع بينه وبين وزارة الأوقاف.

رابط التقديم في وظائف الأوقاف 2022 والشروط المطلوبة لعدد 2000 وظيفة شاغرة:-

أتاحت وزارة الأوقاف التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال الرابط الالكتروني الخاص ببوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم المتقدم بالاختيار من بين الوظائف المعلن عنها ووفق الشروط المطلوبة في هذه الوظائف حيث أن الوظائف المعلن عنها هي:-

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* عدد 1000 وظيفة عامل مسجد.

* عدد 1000 وظيفة إمام وخطيب جامع.

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وأكدت وزارة الأوقاف على أن تقديم الطلبات على تلك الوظائف سيكون متاح بداية من يوم 15 فبراير الجاري وحتى يوم 2 مارس المقبل.

آلية التقديم في وظائف الأوقاف:-

حددت وزارة الأوقاف بعض الملاحظات التي يجب على المتقدمين الالتزام بها حتى تكون عملية التقديم في الوظائف المعلن عنها مكتملة وذلك كما يلي:-

* اعتبارا من يوم 15 فبراير يقوم المتقدم بالضغط على تقديم طلب وذلك من أجل ملء استمارة التقديم الالكترونية.

* يجب على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص به بعد إتمام عملية التسجيل.

* يجب على المتقدم عدم البدء في إدخال البيانات الخاصة بالطلب إلا بعد تجهيز المستندات المطلوبة والتي سوف يتم رفعها الكترونياً عند تقديم الطلب، ويجب أن تكون المستندات صحيحة لأنه في حالة وجود معلومات غير دقيقة سوف يتم استبعاد المتقدم.

* يجب أثناء عملية التسجيل أن يتم رفع كافة المرفقات بالألوان وأن تكون بصيغة الصورة jpg ولا يزيد حجم الملف المحتوي على تلك المرفقات عن 1 ميجا بايت.

المستندات المطلوبة:-

* صورة شخصية للمتقدم.

* صورة الرقم القومي وجه أول سارية.

* صورة الرقم القومي وجه ثاني سارية.

* صورة الفيش والتشبيه على أن تكون سارية وموجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجهين بحسب الأحوال.

* صورة المؤهل الدراسي.

* شهادة التأهيل بالنسبة لمتحدي الاعاقة.

* صورة من الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

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